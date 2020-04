Веном 2 - дата выхода, актеры и тизер

Веном 2 - дата выхода / Sony Pictures

Фильм Веном 2 от Sony Entertainment, который должен был выйти в октябре 2020-го, отложили на 2021 год.

Фильм Веном-2 перенесли на лето 2021, пишет издание Variety со ссылкой на свои источники. Это же подтвердила компания Sony, когда опубликовала тизер.

Вторую часть Венома перенесли на лето следующего года. Теперь в прокат его собираются выпустить 25 июня 2021-го.

Кроме того, студия дала картине официальное название — Venom: Let There Be Carnage, с игрой слов и отсылкой к злодею Карнажу, которого сыграет Вуди Харрельсон.

Особо искушенные в иностранных языках уже оценили иронию с вводом Карнажа в фильм - подзаголовок можно перевести как "Да начнется резня" и "Да будет Карнаж".

Веном 2 Да начнется резня смотреть онлайн трейлер:

Веном 2 актеры и роли

В главных ролях сыграют:

Том Харди – Эдди Брок / Веном;

Вуди Харрельсон – Клетус Кэссиди / Карнаж;

Мишель Уильямс – Энн Вейинг;

Рейд Скотт – Ден Льюис – бойфренд Энн;

Наоми Харрис – Фрэнсис Баррисон / Шрайк (Визг);

Стивен Грэм;

Шон Делани;

Стивен Грэм и Шон Делани уже анонсированы, но пока что не названы их роли в фильме.

Напомним, перед переносом даты выхода Венома-2, Warner Bros сменили дату выхода фильмов в 2020-2022 годах.