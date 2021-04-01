Релиз Resident Evil 2021 снова перенесли

Resident Evil / Sony

Фильм Resident Evil : Welcome to Raccoon City, который снимал режиссер Йоханнес Робертс не выйдет вовремя - его перенесли на три месяца.

Как сообщает Deadline, этот шаг последовал после того, как Дисней решил выпустить Шан-Чи и Легенду о десяти кольцах ко Дню труда.

До этого новый Обитель зла планировали показать 3 сентября.

Фильм, который получил название Welcome to Raccoon City (Добро пожаловать в Раккун-Сити) станет экранизацией первых двух игр серии, а его действия развернутся в особняке Спенсера и полицейском участке Раккун-Сити.

Он не будет пересекаться с лентами с участием Миллы Йовович, и больше пощекочет самолюбие фанатов игры.

Главные роли в новом Обителе зла исполнили Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Робби Амелл (Крис Рэдфилд), Эван Джогиа (Леон Кеннеди), Ханна Джон-Кеймен (Джилл Валентайн), Том Хоппер (Альберт Вескер) и другие.

Киновселенная Обитель зла - что известно