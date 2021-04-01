Релиз Resident Evil 2021 снова перенесли

Лента по Resident Evil, которая должна была выйти этой осенью, теперь выйдет намного позже.
Фильм Resident Evil : Welcome to Raccoon City, который снимал режиссер Йоханнес Робертс не выйдет вовремя - его перенесли на три месяца.
Как сообщает Deadline, этот шаг последовал после того, как Дисней решил выпустить Шан-Чи и Легенду о десяти кольцах ко Дню труда.
До этого новый Обитель зла планировали показать 3 сентября.
Фильм, который получил название Welcome to Raccoon City (Добро пожаловать в Раккун-Сити) станет экранизацией первых двух игр серии, а его действия развернутся в особняке Спенсера и полицейском участке Раккун-Сити.
Он не будет пересекаться с лентами с участием Миллы Йовович, и больше пощекочет самолюбие фанатов игры.
Главные роли в новом Обителе зла исполнили Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Робби Амелл (Крис Рэдфилд), Эван Джогиа (Леон Кеннеди), Ханна Джон-Кеймен (Джилл Валентайн), Том Хоппер (Альберт Вескер) и другие.
Киновселенная Обитель зла - что известно
- Напомним, съемки фильма закончились перед Новым Годом 2021.
- Как ранее сообщал Главред, фильм Робертса изначально планировалось начинать снимать вначале 2020 года, но съемки перенесли из-за коронавируса.
- По вселенной Обителя Зла выйдет еще и два сериала - про сестер Вескера и сериал от Netflix,