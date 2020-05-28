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Режиссер Охотников за привидениями 2016 нашел виновного в провале

28 мая 2020, 17:45

Женский перезапуск Охотников за привидениями провалился из-за президента США.

Охотники за привидениями 2016
Охотники за привидениями 2016 / Sony Pictures

Создатель провального перезапуска Охотники на привидений 2016 Пол Фейг объявил, что причина его провала - президентские выборы 2015-2016.

Режиссер раскрыл свою точку зрения в интервью изданию Comic Book, пишет Free News.

Режиссер неожиданно свалил причину провала на Дональда Трампа. В качестве доказательства постановщик привел высказывание тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, который сказал: "Теперь они снимают "Охотников за привидениями" с женским составом. Что вообще происходит?".

Режиссер свято уверен, что причина провала - не отсутствующий сюжет и логические провалы, а также другие проблемы, озвученные критиками.Читайте такжеОхотники за привидениями 2020: дата выхода, сюжет и в ролях

"Все были на грани кипения. Я не знаю, было ли это потому, что афроамериканский президент в течение восьми лет возглавлял страну, но они были просто готовы взорваться. Это безумие, как люди сходят с ума от того, что женщины пытались получить власть, то есть оказаться в положении, к котором они никогда не были, и это был уродливый, уродливый год", - резюмировал он.

Напомним, что Охотники на приведений 2016 с женским составом провалились - критики негативно высказывались о сюжете, логике повествования, были недовольны юмором в фильме. На IMDB фильм за 116 миллионов бюджета получил 5,2 из 10, на Metacritic - 60 от критиков, и 2,8 из 10 от зрителей. А Rotten Tomatoes поставили 74% свежести и 50% от зрителей.

Летом 2020 года выйдет новый фильм Охотники за привидениями: Наследники, Джейсона Райтмана, в котором сыграют звезды Очень странных дел и старый состав оригинальных Охотников за привидениями.

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