Секс в большом городе официально продлен - появился первый тизер

Секс в большом городе / кадр из фильма

HBO Max официально подтвердил перезапуск сериала Секс в большом городе, но у своим ролям вернутся не все.

Из основного состава в сериале сыграют Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.В то время как Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном шоу Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет - из-за разногласий с другими актрисами. Как известно, у них давний конфликт с Сарой Джессикой Паркер.

Кинобаза IMDB опубликовала тизер проекта, до этого он также появился в инстаграми Сары Джессики Паркер.Он представляет собой нарезку с кадрами Нью-Йорка и экраном компьютера, на котором появляется печатный текст с узнаваемой озвучкой Паркер.

Сериал расскажет о том, как героини "разбираются с любовью и дружбой в свои 50 лет". Других деталей сюжета пока нет, и снимать шоу хотят начать только в конце весны, если этим планам ничего не помешает.

Майкл Патрик Кинг, получивший премию Эмми за работу в качестве режиссера сериала, а также автор сценария и режиссер обоих полнометражных фильмов, возвращается к работе в роли исполнительного продюсера перезапуска.

Новый Секс в большом городе получит 10 серий по 30 минут. Паркер, Дэвис и Никсон также будут исполнительными продюсерами.

Создатель оригинального сериала Даррен Стар, который в целом имеет не участвует в съемках. Ведутся поиски шоураннера, а также недавно началось укомплектование сценаристов, сообщает The Hollywood Reporter.

Когда смотреть новый сезон сериала Секс в большом городе пока что неизвестно - съемки стартуют весной 2021 года.

Секс в большом городе впервые вышел на HBO в 1998 году. Это экранизация одноименного романа Кэндес Бушнелл. Сериал длился шесть сезонов и завершился в феврале 2004-го.

У Секса в большом городе вышло два полнометражных продолжения в 2008 и 2010 году соответственно, а также двухсезонный сериал-приквел на телеканале CW, который назвался Дневники Кэрри, от бывшего писателя Эми Б. Харрис.

Секс в большом городе 3 в 2017 году был отменен из-за технических неувязок и вражды между актрисами.