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Supermassive black hole: рецензия на мультфильм "Человек-паук: сквозь Вселенную"

Дмитрий Видоменко
1 июня 2023, 08:00 обновлено 1 июня, 11:42
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В украинский прокат снова вышел новый мультфильм по легендарным комиксам Marvel о Человеке-пауке - "Человек-паук: сквозь Вселенную"
Человек-паук
кадр из мультфильма "Человек-паук: сквозь Вселенную" / Sony Pictures

Майлз Моралес (Шамик Мур) с трудом успевает одновременно и быть Человеком-пауком, и терзаться из-за обычных подростковых проблем. Как поступить в хороший колледж, как потерзаться первой любовью и так далее. И скрыть от родителей свою супергеройскую деятельность. Как вдруг в его родном Бруклине появляется странный суперзлодей Пятно (Джейсон Шварцман), который может открывать порталы-черные дыры. Он хочет отомстить Спайдермену за то, что его жизнь дала трещину. Как обычно, под угрозой мироздание. Как вдруг из параллельного мира появляется возлюбленная Майлза - лукавая панк-рокерша и по совместительству Женщина-паук Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд). Короче, Мультивселенную нужно спасать и для этого есть специальный элитный отряд разномастных Человеков-пауков.

Вышедший пять лет назад "Человек-паук: вокруг Вселенной" стал, без преувеличения, бомбой, который порвал и прокат, и собрал целую охапку престижных призов (включая Оскар за "Лучший фильм"). И было за что - аниматоры, ведомые дуэтом сценаристов-продюсеров Фила Лорда и Кристофера Миллера, создали практические идеальную комиксную экранизацию (благо анимационный формат это позволял сделать гораздо лучше киноформата).

Человек-паук
Майлз Моралес и Гвей Стейси в мультфильме "Человек-паук: через Вселенную" / Sony Pictures

Поэтому фанаты ждали сиквела з громадным нетерпением. И он не подвел. Несмотря на то, что бригада режиссеров полностью сменилась, контроль Лорда и Миллера не ослаб. И на зрителя практически с самых первых минут валится лавина шуток, отсылок, оммажей, "пасхалок" (вкупе с обстебыванием комиксных канонов). Но самая сильная сторона сиквела - это визуал. Такой безумной и психоделической мультипликации на большом экране трудно припомнить. Причем каждый раз, когда изумленный зритель воскликнет - "Все, красивее/безумнее быть не может", аниматоры тут же выдают новый финт, еще сложнее и интереснее.

"Сквозь Вселенную" не всегда хорошо держит динамику между сюжетом и визуалом, но взгляд оторвать от экрана практически невозможно. А уж какое раздолье тут будет комиксным гикам. Им показали на экране, кажется, все возможные ныне вариации Человека-Паука - вплоть до самых безумных.

Подытоживая - "Человек-паук: сквозь Вселенную" пока главный претендент на анимационный Оскар в нынешнем году. Мультфильм угодит и фанатам, и рядовым зрителем, которые соскучились по яркому и остроумному зрелищу в кино - но непременно в IMAX или в 3D.

Дивіться на відео трейлер "Людина-павук: крізь Всесвіт":

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