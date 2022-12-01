В Сети появился тизер скандального сериала про принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл в сериале Гарри и Меган от Netflix / Скриншот

Принц Гарри и Меган Маркл бежали из Великобритании в Калифорнию, США, в 2020 году. После переезда пара мятежных герцогов Сассекских сделала ряд громких заявлений об унижениях, которые им довелось пережить, когда они были официальной частью британской королевской семьи.

Позже они подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix на съемку документального сериала с элементами реалити-шоу об их жизни. Предполагается, что первые серии выйдут уже в декабре 2022 года.

Сегодня на официальном канале Netflix в YouTube появился первый официальный тизер сериала под названием Гарри и Меган. Короткий видеоролик содержит ранее неопубликованные кадры из светской и личной жизни принца Гарри и его супруги.

"Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями. Я должен был сделать все, чтобы спасти свою семью", - рассказывает принц. "Когда ставки так высоки, не логичней ли услышать нашу историю от нас?" - подчеркивает в ролике Меган Маркл.

Ожидается, что Сассекские в сериале раскроют немало деталей "закулисья" блистательной жизни британских придворных. Также 10 января состоится выход мемуаров принца Гарри, которые уже являются большим предметом для пересудов.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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