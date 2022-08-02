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Новоиспеченные "слуги народа": кто попал в Раду вместо Костина и Совгири

2 августа 2022, 23:51

27 июля Комиссия получила постановления Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири.

Новоиспеченные 'слуги народа': кто попал в Раду вместо Костина и Совгири
Михалюк и Васюк новые нардепы / Коллаж фото Facebook

Во вторник, 2 августа, ЦИК признала двух "слуг народа" новоиспеченными нардепами вместо Андрея Костина и Ольги Совгири, которых назначили генпрокурором и судьей, соответственно, сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Известно, что 27 июля Комиссия получила постановления Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири.

"Поэтому избранными народными депутатами комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 года были под №142 и №143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа"), - говорится в сообщении.

Кто такой Артем Михайлюк

Новый нардеп - IT-менеджер и бизнес-тренер, соучредитель и бывший CEO Helsi.me (сервис электронной записи на прием к врачу).

Сейчас он является действующим бенефициаром компаний "24/7. МЕДИКАЛ" и "ТИММАСТЕР", основатель ООО "Бизнес Шоу" и компании BizGames, возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".

Кто такой Александр Васюк

Ранее новоиспеченный нардеп был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года. Является исполнительным директором "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины".

Руководитель "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".

Увольнение Венедиктовой и Баканова

В воскресенье, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену. Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов. Вместо него обязанности главы СБУ будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк.

Зеленский объяснил, что причиной отстранения Баканова и Венедиктовой от своих должностей является большое количество связей между силовыми структурами Украины и спецслужбами РФ.

Позже Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой с поста главы Офиса генерального прокурора. "За" проголосовали 264 нардепа.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Ирина Венедиктова будет занимать одну из дипломатических должностей.

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