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Венедиктовой готовят новую должность - Арахамия

19 июля 2022, 16:49

Арахамия рассказал подробности увольнения Венедиктовой.

Венедиктова
Венедиктова / УНИАН

Бывшая Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова будет занимать одну из дипломатических должностей.

"Мы провели с Ириной Венедиктовой встречу, все прошло нормально. Она не была против своей отставки. Можно сказать, она ушла с должности добровольно, по соглашению сторон. Могу сказать, что через несколько дней или через неделю мы ждем ее назначения на новую дипломатическую должность", - сообщил во время телемарафона руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что кандидатуру нового генпрокурора парламент определит на новом заседании, это будет примерно через неделю.

Кроме того, Арахамия сообщил, что будет много кадровых изменений в Службе безопасности Украины и не только.

"Речь идет не о высших должностных лицах, но много внутренних изменений ждет соответствующие службы", - подчеркнул он.

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Увольнение Баканова и Венедиктовой

В воскресенье, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену. Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов. Вместо него обязанности главы СБУ будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк.

Зеленский объяснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связанные с массовыми фактами государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Как сообщал Главред, 19 июля, Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 265 народных депутатов.

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