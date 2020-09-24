У Кравчука анонсировали изменения в Минском процессе из-за Лукашенко

Перспектива проведения переговоров ТКГ по Донбассу в Минске под серьезным вопросом.
После того, как Киев не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, переговоры по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе могут быть полностью перенесены в виртуальный формат.
Об этом заявил представитель Донецка в делегации Киева в ТКГ Денис Казанский в своем Telegram-канале.
По его словам, пока сложно спрогнозировать, как политическая позиция Киева отразится на перспективах Минского процесса. Территориальная привязка дискуссии давно стала формальностью, поэтому в ближайшем будущем формат может полностью стать виртуальным.Читайте такжеЛукашенко выдвинул новую претензию Украине и ответил на упреки в тайной инаугурации
"МИД Украины признал Лукашенко нелегитимным. Как это отразится на переговорах ТКГ - пока не ясно. Минскими эти переговоры давно уже являются весьма условно. С весны общение происходит только по видеосвязи. Видимо, и дальше будет так", - написал Казанский.
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