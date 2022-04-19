Вкуснейший закусочный пирог на скорую руку: простой рецепт за 20 минут

Идеальный пирог со шпинатом и черемшой.
Если у вас нет времени долго готовить и печь пироги, тогда предлагаем вам узнать простой и очень вкусный армянский пирог.
Его полюбят даже дети, ведь начинка получается очень нежной и сочной.
Для армянского пирога нужно будет всего 20 минут вашего времени и необходимые продукты.
Пирог закусочный - рецепт
Вам понадобится:
- Пшеничная мука - 450 гр
- Оливковое масло
- Шпинат - по вкусу
- Зеленый лук
- Черемша
- Соль, специи
- Сыр Брынза - 200 гр
- Сыр фета - 200 гр
- Пармезан - 100 гр
- Яйца - 1 шт
- Панировочные сухари
Брынзу и фету натереть на крупной терке. Пармезан измельчить в мелкую крошку.
Мелко порезать или измельчить в блендере шпинат, лук и черемшу.
Муку просеять, соединить с сыром.
Добавляем яйцо и замешиваем тесто.
Тесто распределить на две равные части и раскатать по вашей форме для запекания.
Тесто посыпать панировочными сухарями.
Разложить начинку из лука, шпината и черемши, все посыпать пармезаном.
Накрыть второй частью теста и смазать желтком.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог до золотистого цвета.
Если не сильно хотите возиться с тестом, можно купить замороженное бездрожжевое тесто.
Раскатать, смешать начинку из сыра и зелени и выпекать в духовке 15 минут.
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