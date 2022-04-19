Вкуснейший закусочный пирог на скорую руку: простой рецепт за 20 минут

Пирог со шпинатом рецепт / ua.depositphotos.com

Если у вас нет времени долго готовить и печь пироги, тогда предлагаем вам узнать простой и очень вкусный армянский пирог.

Его полюбят даже дети, ведь начинка получается очень нежной и сочной.

Для армянского пирога нужно будет всего 20 минут вашего времени и необходимые продукты.

Пирог закусочный - рецепт

Вам понадобится:

Пшеничная мука - 450 гр

Оливковое масло

Шпинат - по вкусу

Зеленый лук

Черемша

Соль, специи

Сыр Брынза - 200 гр

Сыр фета - 200 гр

Пармезан - 100 гр

Яйца - 1 шт

Панировочные сухари

Брынзу и фету натереть на крупной терке. Пармезан измельчить в мелкую крошку.

Мелко порезать или измельчить в блендере шпинат, лук и черемшу.

Муку просеять, соединить с сыром.

Добавляем яйцо и замешиваем тесто.

Тесто распределить на две равные части и раскатать по вашей форме для запекания.

Тесто посыпать панировочными сухарями.

Разложить начинку из лука, шпината и черемши, все посыпать пармезаном.

Накрыть второй частью теста и смазать желтком.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог до золотистого цвета.

Если не сильно хотите возиться с тестом, можно купить замороженное бездрожжевое тесто.

Раскатать, смешать начинку из сыра и зелени и выпекать в духовке 15 минут.

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