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Популярный актер признался в чувствах Лесе Никитюк

Алена Кюпели
25 июня 2026, 00:09
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Украинский актер рассказал, как был влюблен в Лесю Никитюк.
Леся Никитюк
Леся Никитюк воспитывает сына от военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

  • Что он рассказал о ведущей
  • О каких качествах Никитюк он говорил

Украинский актер, который снялся в фильме "Тихая нава" Иван Билаш признался, что был влюблен в украинскую ведущую и актрису Лесю Никитюк.

Об этом он рассказал изданию Oboz.ua.

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По словам актера, он был по-настоящему влюблен в ведущую.

Иван Билаш был влюблен в Лесю Никитюк
Иван Билаш был влюблен в Лесю Никитюк / Фото Обозреватель

"Леся Никитюк тогда казалась мне просто потрясающей. Если говорить совершенно честно, то я был в неё влюблён. Мне казалось, что в ней невероятным образом сочетались качества, которые редко встречаются вместе: профессионализм, легкость, чувство юмора, харизма. Когда она проходила мимо, у меня всё замирало. Я был безумно влюблен в неё", — рассказал Билаш.

Леся Никитюк в браслетах
Леся Никитюк / Фото Instagram/lesia_nikituk

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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