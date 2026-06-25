Популярный актер признался в чувствах Лесе Никитюк

Украинский актер рассказал, как был влюблен в Лесю Никитюк.

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Леся Никитюк воспитывает сына от военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Что он рассказал о ведущей

О каких качествах Никитюк он говорил

Украинский актер, который снялся в фильме "Тихая нава" Иван Билаш признался, что был влюблен в украинскую ведущую и актрису Лесю Никитюк.

Об этом он рассказал изданию Oboz.ua.

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По словам актера, он был по-настоящему влюблен в ведущую.

Иван Билаш был влюблен в Лесю Никитюк / Фото Обозреватель

"Леся Никитюк тогда казалась мне просто потрясающей. Если говорить совершенно честно, то я был в неё влюблён. Мне казалось, что в ней невероятным образом сочетались качества, которые редко встречаются вместе: профессионализм, легкость, чувство юмора, харизма. Когда она проходила мимо, у меня всё замирало. Я был безумно влюблен в неё", — рассказал Билаш.

Леся Никитюк / Фото Instagram/lesia_nikituk

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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