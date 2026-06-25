Популярный актер признался в чувствах Лесе Никитюк

Кратко:
- Что он рассказал о ведущей
- О каких качествах Никитюк он говорил
Украинский актер, который снялся в фильме "Тихая нава" Иван Билаш признался, что был влюблен в украинскую ведущую и актрису Лесю Никитюк.
Об этом он рассказал изданию Oboz.ua.
По словам актера, он был по-настоящему влюблен в ведущую.
"Леся Никитюк тогда казалась мне просто потрясающей. Если говорить совершенно честно, то я был в неё влюблён. Мне казалось, что в ней невероятным образом сочетались качества, которые редко встречаются вместе: профессионализм, легкость, чувство юмора, харизма. Когда она проходила мимо, у меня всё замирало. Я был безумно влюблен в неё", — рассказал Билаш.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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