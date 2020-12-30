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В Сеть слили поздравление с Новым годом сына Меган Маркл - ролик стал вирусным

30 декабря 2020, 16:33

Сеть захватил отрывок с новогоднего подкаста Меган Маркл и принца Гарри - трогательные поздравление от Арчи умилило пользователей соцсетей.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл и принц Гарри заключили договор со Spotify, по котором они записывают для проекта подкасты. Первый должен был бы стать новогодний подкаст, но повышенный интерес он вызвал не только из-за самих знаменитостей.

В сети опубликовали отрывок из подкаста, в котором, вероятно, под конец, пара дала микрофон крохе-сыну Арчи, который повторяя за родителями поздравил всех с новым годом, пишет Huffinpost.

Кроху, вероятно заинтересовал микрофон, с которым играли папа и мама, и принц Гарри на это отреагировал. Можно услышать, как Гарри обращается к сыну, говоря о микрофоне: "Ты можешь говорить в него".

Затем Меган спрашивает сына: "Арчи, это весело?"

На что Арчи отвечает, что ему весело. Они решили воспользоваться моментом, и вместе с Арчи поздравили всех с Новым годом.

На аудио слышно, как Арчи поздравляет слушателей подкаста с Новым годом и весело смеется вместе с родителями.

"После меня, - говорит Гарри, - готов? Счастливого..."

"Счастливого!" - повторяет Арчи.

"Нового..." - говорят герцог и герцогиня.

"Нового Года", - заканчивает Арчи самостоятельно.

"УРА!" - восклицают Меган и Гарри и смеются, вызывая тем самым взрыв смеха и у Арчи.

Spotify ранее раскрыл отрывок из того, как Гарри и Меган представлялись вначале подкаста в первых числах декабря, когда было объявлено об их новом предприятии и сделке.

Аудиозапись тщательно удаляют из сети по требованию Spotify, но сама расшифровка разговора остается в сети.

принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
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