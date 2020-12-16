Меган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество со Spotify

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл и принц Гарри после успешного контракта с Netflix осенью 2020, заключили новый договор - с музыкальной платформой Sportify.

Компания Spotify подписала многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной принцем Гарри и Меган Маркл, на производство и размещение подкастов на платформе, сообщает CNBC.

Spotify получил эксклюзивные права на потоковую передачу подкастов с сыном принцессы Дианы и актрисой Меган Маркл.

Сразу после этого, акции компании подскочили на 2%.

Archewell Audio в сотрудничестве со студией Gimlet Spotify выпустит праздничный специальный выпуск, организованный Гарри и Меган в конце этого месяца.

"Ожидается, что первая полная серия от Archewell Audio и Spotify будет запущена в 2021 году", - сообщила компания.

В США уже начали поговаривать, что после ухода с поста высокопоставленных членов королевской семьи и переезда в США Гарри и Меган, похоже, идут по тому же пути, что и Обама. Бывшая первая семья также основала продюсерскую компанию Higher Ground, которая начала работу с Netflix и Sportify.