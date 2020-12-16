Меган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество со Spotify

Spotify раскрыла подробности договора о работе с принцем Гарри и Меган Маркл.
Меган Маркл и принц Гарри после успешного контракта с Netflix осенью 2020, заключили новый договор - с музыкальной платформой Sportify.
Компания Spotify подписала многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной принцем Гарри и Меган Маркл, на производство и размещение подкастов на платформе, сообщает CNBC.
Spotify получил эксклюзивные права на потоковую передачу подкастов с сыном принцессы Дианы и актрисой Меган Маркл.
Сразу после этого, акции компании подскочили на 2%.
Archewell Audio в сотрудничестве со студией Gimlet Spotify выпустит праздничный специальный выпуск, организованный Гарри и Меган в конце этого месяца.
"Ожидается, что первая полная серия от Archewell Audio и Spotify будет запущена в 2021 году", - сообщила компания.
В США уже начали поговаривать, что после ухода с поста высокопоставленных членов королевской семьи и переезда в США Гарри и Меган, похоже, идут по тому же пути, что и Обама. Бывшая первая семья также основала продюсерскую компанию Higher Ground, которая начала работу с Netflix и Sportify.
- Ранее в сети обсуждали то, что Меган Маркл бросила принца Гарри и сама уехала в Мексику посреди недели.
- После этого Меган призналась, что это произошло после того, как в июле она потеряла ребенка.
- Как известно, 31 марта 2020 Меган и Гарри написали трогательное прощальное письмо - они сложили с себя полномочия членов королевской семьи.
- Решение об этом было принято в январе 2020 года. Только летом стала известна причина разногласий и расставания Меган Маркл с Букингемским дворцом.