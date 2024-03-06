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34 тысячи гривен и лишение прав: в Украине могут ввести новые штрафы для водителей

Юлия Закрепа
6 марта 2024, 15:46
Законодатели намерены внести коррективы в распространенную практику вмешательства в систему выпуска выхлопных газов автомобилей.
34 тысячи гривен и лишение прав: в Украине могут ввести новые штрафы для водителей
В Украине введут новые штрафы для водителей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Верховная Рада готовится к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения. В рамках этого законопроекта планируется введение новых норм для водителей.

Инициатором законопроекта выступил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона №9564

По информации, размещенной на сайте Верховной Рады, документ находился на рассмотрении в Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры с августа. По сведениям издания, законопроект был включен в повестку дня Рады в конце февраля и может быть рассмотрен в ближайшее время.

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"Главной целью проекта является совершенствование административной ответственности за нарушение правил управления или эксплуатации транспортных средств с превышением допустимого уровня шума", - говорится в законопроекте.

Законодатели намерены внести коррективы в распространенную практику вмешательства в систему выпуска выхлопных газов автомобилей, что приводит к увеличению уровня шума от работы двигателей.

В частности, так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические изделия, не учтенные в конструкции транспортных средств и произведенные производителями, рассматриваются как факторы нарушения тишины и покоя граждан, что вызывает недовольство общества.

Отмечается, что авторы документа убеждены в недопустимости громких звуков в условиях войны, которые могут быть спутаны с российскими дронами-камикадзе.

Согласно изменениям, предусмотренным законопроектом, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишение прав. Конкретно, за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, а за повторное - 34 тысячи гривен.

Законопроект был внесен в повестку дня Рады в конце февраля, и ожидается, что его рассмотрят в ближайшее время.

Напомним, что в Украине поменяли правила дорожного движения. Кабмин своими постановлениями приводит правила дорожного движения в Украине к стандартам стран, которые входят в Евросоюз. Узнайте в материале, что изменилось в ПДД.

В Польше произошло ужасное ДТП. Микроавтобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше. МИД подтверждает гибель трех граждан Украины. Другие четверо граждан получили травмы различной степени тяжести.

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