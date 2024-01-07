Выручает всегда: зачем водители зимой держат в машине картофель

Зимой водители сталкиваются с неприятной проблемой – замерзшие стекла автомобиля. Однако, опытные водители знают надежный способ быстро и эффективно справиться с этой неприятностью – с помощью картошки.
Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как очистить автомобиль от льда при помощи дешевых средств.
Секрет картошки заключается в ее удивительных свойствах. Клубни содержат сахар, который не только помогает быстро устранить наледь, но и предотвращает ее образование. Поэтому многие водители предпочитают держать пару сырых картошек в машине зимой.
Как убрать лед со стекла машины картошкой:
- Разрежьте картошку пополам.
- Натрите одну из половинок картошки по замерзшему стеклу.
- Сахар из клубней поможет быстро растопить лед, а также предотвратит образование новой наледи.
- Завершите процесс, вытерев поверхность чистой сухой тряпкой.
С этим простым и эффективным методом ваши стекла останутся чистыми и безопасными в зимний период. Помните о магии картошки, и ваши поездки будут более комфортными и беззаботными.
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