Выручает всегда: зачем водители зимой держат в машине картофель

Ваши поездки будут более комфортными и беззаботными при помощи обычной картошки.

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Зачем водители зимой держат в машине картофель / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Зимой водители сталкиваются с неприятной проблемой – замерзшие стекла автомобиля. Однако, опытные водители знают надежный способ быстро и эффективно справиться с этой неприятностью – с помощью картошки.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как очистить автомобиль от льда при помощи дешевых средств.

Секрет картошки заключается в ее удивительных свойствах. Клубни содержат сахар, который не только помогает быстро устранить наледь, но и предотвращает ее образование. Поэтому многие водители предпочитают держать пару сырых картошек в машине зимой.

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Как убрать лед со стекла машины картошкой:

Разрежьте картошку пополам.

Натрите одну из половинок картошки по замерзшему стеклу.

Сахар из клубней поможет быстро растопить лед, а также предотвратит образование новой наледи.

Завершите процесс, вытерев поверхность чистой сухой тряпкой.

С этим простым и эффективным методом ваши стекла останутся чистыми и безопасными в зимний период. Помните о магии картошки, и ваши поездки будут более комфортными и беззаботными.

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