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Костина назначили новым Генеральным прокурором Украины: что о нем известно

27 июля 2022, 13:30

Назначение Андрея Костина на должность генпрокурора поддержали 299 народных депутатов.

Андрей Костин
Андрей Костин / Партия "Слуга народа"

В Украине появился новый генеральный прокурор, им стал Андрей Костин. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады.

Назначения Костина на эту должность поддержали 299 народных депутатов.

Стоит отметить, что кандидатуру Андрея Костина предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщалось на сайте парламента. Проект постановления внесли на рассмотрение в Раду сегодня, 27 июля.

Кто такой Андрей Костин

По своему образованию Андрей Костин является юристом. В 2010 году он смог попасть в Одесский горсовет в качестве депутата от партии "Фронт змін". Уже в 2019 году на последних парламентских выборах его избрали народным депутатом Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа".

Он был кандидатом на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако главой САП он так и не стал, но зато попал в список кандидатов с "сомнительной репутацией". Такую славу он заполучил, так как в 2019-2020 годах, когда уже был нардепом, он не задекларировал ни одного места проживания в столице, хотя получал от государства компенсации за аренду жилья. Также не декларировала место жительства его дочь, которая работала помощником другого нардепа Андрея Задорожного.

Также он не подал в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, хотя продал квартиру за 1,2 млн грн.

Андрей Костин был главой Комитета по правовой политике и отвечал в парламенте за судебную реформу. Однако в Центре противодействия коррупции сообщили, что в период, когда Костин был главой комитета, эта судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения были искажены.

Журналисты "Схем" обнаружили, что Костин "трудоустроил" некоторых родственников своих коллег. Собственно все произошло зеркально тому, что коллеги Костина трудоустраивали его родственников - дочь.

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Увольнение Венедиктовой и Баканова

В воскресенье, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену. Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов. Вместо него обязанности главы СБУ будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк.

Зеленский объяснил, что причиной отстранения Баканова и Венедиктовой от своих должностей является большое количество связей между силовыми структурами Украины и спецслужбами РФ.

Позже Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой с поста главы Офиса генерального прокурора. "За" проголосовали 264 нардепа.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Ирина Венедиктова будет занимать одну из дипломатических должностей.

Другие новости:

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