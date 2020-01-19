Прощайте, титулы: сколько денег вернут принц Гарри и Меган Маркл за ремонт дома

Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Принца Гарри и его жену Меган Маркл обязались выплатить в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые они потратили на ремонт своей резиденции Фрогмор.

Как пишет британская газета Guardian 19 января, также Гарри и Меган перестанут получать из британского бюджета свою часть от 82 миллионов фунтов стерлингов, которые выделяют королевской семье ежегодно.

Накануне в Великобритании члены королевской семьи приняли решение о лишении королевских титулов принца Гарри и его жены Меган Маркл. Как сообщается в заявлении Букингемского дворца, герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.