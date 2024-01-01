День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

С помощью нового церковного календаря, вы можете выбрать имя для крещения и узнать, кто отмечает День ангела в январе.

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Именины в январе по новому календарю / Коллаж Главред, фото flickr (VanessaC (EY), Palmer House Photography)

День ангела имеет глубокий смысл для многих людей, и связано с разнообразными традициями и верованиями. Согласно новому церковному календарю, вы сможете выбрать имя для крещения или узнать, кто празднует День ангела в январе.

1 января - Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.

2 января - Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.

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3 января - Гордей, Арина, Ирина.

4 января - Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Яков.

5 января - Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.

6 января - Иван, Ян.

7 января - Афанасий, Василий, Иван, Ян.

8 января - Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

9 января - Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

10 января - Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

11 января - Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.

12 января - Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

13 января - Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

14 января - Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

15 января - Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Алена, Елена, Илона.

16 января - Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила.

17 января - Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.

18 января - Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана. 19 января - Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Теодор, Федор.

20 января - Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна, Римма.

21 января - Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян, Агния, Анна.

22 января - Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.

23 января - Геннадий, Клим, Серафим, Теодор, Федор, Евдокия, Екатерина, Катарина, Милица.

24 января - Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян, Ксения, Оксана.

25 января - Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

26 января - Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.

27 января - Дмитрий, Иван, Петр, Ян.

28 января - Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Игнат, Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.

29 января - Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Ян.

30 января - Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

31 января - Василий.

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