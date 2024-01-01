УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

Лидия Неплях
1 января 2024, 17:03
С помощью нового церковного календаря, вы можете выбрать имя для крещения и узнать, кто отмечает День ангела в январе.
Именины в январе по новому календарю
Именины в январе по новому календарю / Коллаж Главред, фото flickr (VanessaC (EY), Palmer House Photography)

День ангела имеет глубокий смысл для многих людей, и связано с разнообразными традициями и верованиями. Согласно новому церковному календарю, вы сможете выбрать имя для крещения или узнать, кто празднует День ангела в январе.

1 января - Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.

2 января - Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.

видео дня

3 января - Гордей, Арина, Ирина.

4 января - Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Яков.

5 января - Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.

6 января - Иван, Ян.

7 января - Афанасий, Василий, Иван, Ян.

8 января - Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

9 января - Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

10 января - Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

11 января - Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.

12 января - Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

13 января - Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

14 января - Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

15 января - Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Алена, Елена, Илона.

16 января - Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила.

17 января - Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.

18 января - Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана. 19 января - Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Теодор, Федор.

20 января - Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна, Римма.

21 января - Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян, Агния, Анна.

22 января - Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.

23 января - Геннадий, Клим, Серафим, Теодор, Федор, Евдокия, Екатерина, Катарина, Милица.

24 января - Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян, Ксения, Оксана.

25 января - Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

26 января - Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.

27 января - Дмитрий, Иван, Петр, Ян.

28 января - Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Игнат, Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.

29 января - Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Ян.

30 января - Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

31 января - Василий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:46 Украина
"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

18:02 Украина
Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:46

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:28

Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

18:02

"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

17:59

Бан на счета и банковские карточки: эксперт оценил подход к борьбе с уклонистами

17:57

Что нужно делать со старым кошельком: как не навлечь на себя нищету

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
17:51

Как хранить открытое шампанское и куда деть остатки: использовать можно даже выдохшийся напиток

17:37

"Переломный момент на фронте": эксперт раскрыл, как F-16 будут освобождать оккупированные территории

17:30

Даже не поздравил: что Путин придумал на Новый год для своих граждан

17:03

День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

Реклама
16:34

Виктор Павлик показал фанатам своего старшего сына и взрослого внука

16:31

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:21

"И сегодня, и завтра": Путин цинично угрожает новыми атаками по Украине

16:17

Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму - СМИ

15:52

В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

15:46

Женщина поделилась лайфхаком, как за секунды отмыть чашки от налета после чая

15:42

"Проблема - не в Украине": Путин выдал новое заявление о "завершении" войны

15:39

Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

14:55

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

14:51

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом годумнение

14:41

Как отмыть плитку в ванной комнате: эффективные средства и советы

Реклама
14:00

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

13:52

До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

13:20

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

13:20

Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

13:13

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

12:15

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Лошади - долги, Обезьяне - ссоры

12:09

Выезд за границу многодетных и мужчин с инвалидностью: в ГПСУ объяснили детали

12:00

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи ЗападаЭксклюзив

11:59

Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей

11:19

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

10:43

Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

10:24

"Хлопок" в Белгороде: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины - ГУР

09:56

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:20

Гороскоп на январь-2024 для всех: кому повезёт, а кому ждать неприятностей в начале годаЭксклюзив

08:50

В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно

05:30

Головоломка для веселых и находчивых: надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь

04:00

Кацурина показала, как отдыхает в Карпатах с Дантесом и детьми

03:47

Российская ракета пролетела недалеко от базы США в Польше - Defense Express

03:00

Это принесет несчастье вашей семье: стало известно, когда правильно убирать елку

02:31

Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд

Реклама
02:02

Не взбодрит, а навредит: что будет, если пить много кофе

01:30

Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

31 декабря, воскресенье
23:45

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:32

Невероятная головоломка для новогоднего настроения: нужно найти игральную карту

23:10

Российское ПВО не спасет: стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода

22:36

РФ атаковала Украину "шахедами": во многих областях прогремели взрывы

22:08

Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали о требованиях для выезда из Украины

21:37

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

21:25

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

21:04

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять