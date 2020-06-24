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Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Еще до окончания 3 сезона Рассказа служанки, Hulu продлили сериал на 4 сезон - как показали рейтинги, это их самое популярное шоу.

24 июня 2020, 19:01
Рассказ служанки
Рассказ служанки 4 сезон - дата выхода / кадр из сериала

Главная героиня Джун в 3 сезоне Рассказа служанки оказывается во внушающей надежду ситуации, и шоуранеры закончили сезон, традиционно на самом интересном месте.

Элизабет Мосс, которая играет Джун, вернется в 4 сезоне Рассказа служанки, и вместе с ней в сериале появятся старые знакомы лица.

После карантина 4 сезон Рассказа служанки покажут только в 2021 году, обещают шоуранеры в свежайшем тизере.

Рассказ служанки сюжет 3 сезона

Джун решила остаться в Гилеаде, чтобы вырвать из рук религиозных фанатиков еще и старшую дочь - Ханну. Однако, в ходе ее попыток погибают добрые люди, среди которых и ее друзья. Более того, Уотерфорды, которые раньше, казалось были под каблуком у Джун, переменили милость на агрессию, и теперь хотят вернуть себе спасенную и укрывшуюся в Канаде малышку Николь (Холли).

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Командор Фред путем нехитрых манипуляций и доли удачи получает большой вес в Гилеаде, а Джун становится не Фреда а Джозефа. Неожиданно для себя самой, после горя и утрат, и последней смерти - Натали, Джун узнает, что она не просто становится служанкой командора Лоуренса. Он ведет игру по своим правилам, которые неожиданно позволяют благосклонно отнестись к желаниям Джун - что ей на руку.

Рассказ Служанки 4 сезон
Рассказ Служанки 4 сезон - актеры и роли / скриншот

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Рассказ служанки 4 сезон - актеры и роли

В новом 4 сезоне сериала Рассказ служанки появятся знакомые персонажи и актеры их играющие.

  • Элизабет Мосс;
  • Джозеф Файнс;
  • Самира Уайли;
  • Ивонн Страховски;
  • Алексис Бледел;
  • О.Т. Фагбенли;
  • Макс Мингелла;
  • Аманда Брюгел;
  • Эвер Каррадайн;
  • Эди Инксеттер;
  • Мадлен Брюэр.

Кроме того, действия сезона могут перенестись в другие локации, поэтому ожидается вливание новой "молодой крови".

Рассказ служанки 4 сезон тизер смотреть онлайн:

Рассказ служанки 4 сезон сюжет

В 4 сезоне Джун будет не просто бороться за своих дочерей - она твердо приняла решение уничтожить Гилеад, и неожиданным союзником в этом с самого начала ей стал командор Лоуренс. Но, мы точно знаем, что в его планы не входит уничтожение системы - он хочет получить больше влияния и самую высокую должность в стране. Поэтому на самом деле он будет главным врагом Джун, если она не откажется от своей цели.

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Пока что шоуранеры не подтвердили, куда именно перенесутся съемки, но ожидаются новые локации и новые персонажи, которые могут заменить в дальнейшем старых.

Сюжет и дата выхода новых сезонов сериала Рассказ служанки зависит от Маргарет Этвуд, которая свой первый роман, который стал позже 1 сезоном, написала в 1985 году. После успеха на Hulu первого сезона Рассказа Служанки, второй сезон вышел не по книге, но под чутким руководством писательницы. Для 3 сезона она снова взялась за перо, и по слухам, готовит еще следующие части.

Официально дату выхода 4 сезона Рассказа Служанки перенесли на 2021 год.

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