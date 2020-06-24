Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Главная героиня Джун в 3 сезоне Рассказа служанки оказывается во внушающей надежду ситуации, и шоуранеры закончили сезон, традиционно на самом интересном месте.
Элизабет Мосс, которая играет Джун, вернется в 4 сезоне Рассказа служанки, и вместе с ней в сериале появятся старые знакомы лица.
После карантина 4 сезон Рассказа служанки покажут только в 2021 году, обещают шоуранеры в свежайшем тизере.
Рассказ служанки сюжет 3 сезона
Джун решила остаться в Гилеаде, чтобы вырвать из рук религиозных фанатиков еще и старшую дочь - Ханну. Однако, в ходе ее попыток погибают добрые люди, среди которых и ее друзья. Более того, Уотерфорды, которые раньше, казалось были под каблуком у Джун, переменили милость на агрессию, и теперь хотят вернуть себе спасенную и укрывшуюся в Канаде малышку Николь (Холли).
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Командор Фред путем нехитрых манипуляций и доли удачи получает большой вес в Гилеаде, а Джун становится не Фреда а Джозефа. Неожиданно для себя самой, после горя и утрат, и последней смерти - Натали, Джун узнает, что она не просто становится служанкой командора Лоуренса. Он ведет игру по своим правилам, которые неожиданно позволяют благосклонно отнестись к желаниям Джун - что ей на руку.
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Рассказ служанки 4 сезон - актеры и роли
В новом 4 сезоне сериала Рассказ служанки появятся знакомые персонажи и актеры их играющие.
- Элизабет Мосс;
- Джозеф Файнс;
- Самира Уайли;
- Ивонн Страховски;
- Алексис Бледел;
- О.Т. Фагбенли;
- Макс Мингелла;
- Аманда Брюгел;
- Эвер Каррадайн;
- Эди Инксеттер;
- Мадлен Брюэр.
Кроме того, действия сезона могут перенестись в другие локации, поэтому ожидается вливание новой "молодой крови".
Рассказ служанки 4 сезон тизер смотреть онлайн:
Рассказ служанки 4 сезон сюжет
В 4 сезоне Джун будет не просто бороться за своих дочерей - она твердо приняла решение уничтожить Гилеад, и неожиданным союзником в этом с самого начала ей стал командор Лоуренс. Но, мы точно знаем, что в его планы не входит уничтожение системы - он хочет получить больше влияния и самую высокую должность в стране. Поэтому на самом деле он будет главным врагом Джун, если она не откажется от своей цели.
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Пока что шоуранеры не подтвердили, куда именно перенесутся съемки, но ожидаются новые локации и новые персонажи, которые могут заменить в дальнейшем старых.
Сюжет и дата выхода новых сезонов сериала Рассказ служанки зависит от Маргарет Этвуд, которая свой первый роман, который стал позже 1 сезоном, написала в 1985 году. После успеха на Hulu первого сезона Рассказа Служанки, второй сезон вышел не по книге, но под чутким руководством писательницы. Для 3 сезона она снова взялась за перо, и по слухам, готовит еще следующие части.
Официально дату выхода 4 сезона Рассказа Служанки перенесли на 2021 год.