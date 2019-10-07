Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 1 серии

Ходячие мертвецы 10 сезон 1серия - обзор / АМС

Новая 1 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Границы, которые мы переходим, вышла 6 октября и сюжет ее остается полностью бессмысленным до последних 15 минут. Серию снимала сама Анджела Канг, и она задает тон всему сериалу.

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Итак, в 10 сезоне все идет своим чередом - Мишон и Кэрол возрождают Оушенсайд, параллельно тренируя людей противостоять зомби, Иезекииль, Юджин и Аарон занимаются поселениями. Юджин с энтузиазмом подошел к своей работе, и сразу видно, что под его чутким руководством с научной точки зрения выжившие вполне справятся со всем проблемами.

Дэрил видится с Кэрол - оказывается, она сбежала от Иезекииля и Дэрила в Оушенсайд, чтобы не провоцировать распри. Они готовятся сбежать на мотоцикле куда-то и жить себе в удовольствие.

Но каждый день пропитан страхом перед шепчущимися - люди постоянно боятся, что злобные садисты с извращенной логикой их просто перережут и уничтожат. Усугубляет все находка кожи мертвеца в Оушенсайде и стоянки Шепчущихся.

Идиллию прерывает падение советского (нынче российского) спутника на территорию шепчущихся. И тут сразу становится выбор - либо идти на территорию Шепчущихся, либо дать лесу сгореть и оставить людей без еды и ресурсов.

Естественно, люди выбирают первый вариант, и, кто б сомневался, Альфа по "случайному стечении обстоятельств" встречает их на своей территории как как раз в этот день.

Ходячие мертвецы 10 сезон 1 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.