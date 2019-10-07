  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 1 серии

7 октября 2019, 10:03

Премьера 1 серии 10 сезона Ходячих мертвецов состоялась 6 октября на АМС. Что показали в первой серии, и кто из героев остался в живых - читайте на Главреде.

Ходячие мертвецы 10 сезон
Ходячие мертвецы 10 сезон 1серия - обзор / АМС

Новая 1 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Границы, которые мы переходим, вышла 6 октября и сюжет ее остается полностью бессмысленным до последних 15 минут. Серию снимала сама Анджела Канг, и она задает тон всему сериалу.

Читайте такжеХодячие мертвецы 11 сезон: дата выхода и актеры

Итак, в 10 сезоне все идет своим чередом - Мишон и Кэрол возрождают Оушенсайд, параллельно тренируя людей противостоять зомби, Иезекииль, Юджин и Аарон занимаются поселениями. Юджин с энтузиазмом подошел к своей работе, и сразу видно, что под его чутким руководством с научной точки зрения выжившие вполне справятся со всем проблемами.

Дэрил видится с Кэрол - оказывается, она сбежала от Иезекииля и Дэрила в Оушенсайд, чтобы не провоцировать распри. Они готовятся сбежать на мотоцикле куда-то и жить себе в удовольствие.

Но каждый день пропитан страхом перед шепчущимися - люди постоянно боятся, что злобные садисты с извращенной логикой их просто перережут и уничтожат. Усугубляет все находка кожи мертвеца в Оушенсайде и стоянки Шепчущихся.

Идиллию прерывает падение советского (нынче российского) спутника на территорию шепчущихся. И тут сразу становится выбор - либо идти на территорию Шепчущихся, либо дать лесу сгореть и оставить людей без еды и ресурсов.

Естественно, люди выбирают первый вариант, и, кто б сомневался, Альфа по "случайному стечении обстоятельств" встречает их на своей территории как как раз в этот день.

Ходячие мертвецы 10 сезон 1 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.

сериал трейлер новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 1 серии». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:37
"Жить в ОРДЛО без оружия": в Слуге народа рассказали о судьбе боевиков на Донбассе
10:26
Что с Анастасией Заворотнюк: появилась официальная информация Фото
10:20
Легализация оружия в Украине: глава Нацполиции назвал условия
10:17
В Польше украинцев-заробитчан отдубасили за разговоры на родном языке
10:10
"Так свинье и надо": украинцы кусают локти, что "и*аната Пороха" таксист не отвез "в психушку" - видео Видео
10:03
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 1 серии Видео
09:49
Как борьба с капитуляцией доедает мозги украинских патриотов мнение
09:48
СМИ рассказали, почему Трамп ошалел от перспективы импичмента
09:31
"У Трампа паника": "напуганный" президент США призвал к импичменту Пелоси и Шиффа Видео
09:30
Танці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
09:20
Политолог объяснил суть плана Путина, похвалившего Украину
09:07
Выборы в ОРДЛО под Новый год: у Зеленского назвали три условия
08:42
"Формула Штайнмайера": в Слуге народа рассказали, что Киеву уже так просто не "отмазаться"
08:35
Первый кризис в Слуге народа - только начало раскола мнение
08:09
Прогноз погоды на сегодня: синоптик обещает заморозки и дождь со снегом
07:39
"Еле движется дед Кабай": в свой день рождения Путин поехал в тайгу за грибами Видео
07:15
Олег Жданов: Донбасс – это хвост, за который Россия будет держать собаку, дабы та не кусалась
06:59
Импичмент Трампа: Украина может создать совместный со Штатами следственный комитет
06:56
У Украины есть три варианта гарантировать себе безопасность мнение
06:33
Скоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина
06:05
Ходячие мертвецы 11 сезон: дата выхода и актеры Видео
05:32
Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фото Фото Видео
05:08
День врача 2019: поздравления врачу в прозе, стихах и открытках Фото
04:40
Новый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученые
04:11
Эксперт назвал ключевой фактор для новой программы МВФ Видео
03:27
От стрижки и окрашивания до маникюра с массажем: астролог назвала важные даты в октябре 2019 Видео
02:44
Топ-5 хобби: на что готовы тратить деньги украинцы Видео
02:09
Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти
01:22
В Саратове хакеры транслировали порно на всех плазмах аэропорта
00:49
Вкусно и дешево: Киев попал в рейтинг лучших гастро-городов Европы
00:17
7 октября – личный праздник Путина и Феклов день с его запретами для женщин Видео
06 октября, воскресенье
23:55
"Филарета используют вслепую": в митингах против ПЦУ заметили "руку Москвы" Видео
23:26
"Набор деклараций и фантазий": экс-министр предрек провал программы Кабмина Видео
22:59
Особый статус Донбасса: Разумков поставил точку в вопросе о "красных линиях" Видео
22:52
Анастасия Заворотнюк умерла: появились новые факты за и против Фото
22:23
Деньги в чужом кармане: Трамп подсчитал заработок сына Байдена в Burisma Видео
21:52
Скандал из-за лайка: МИД Турции заставил объясниться дипломата США
21:10
Таксист отказался везти Порошенко с "вече" на Майдане: курьезное видео Видео
20:50
"Мастер договорняка": эксперт объяснил, за что Порошенко заслужил Оскар Видео
20:28
На Житомирщине ГБР задержало полицейского, который продавал наркотики Фото
19:56
"Нет – союзу с агрессором": в Минске митингующие порвали портрет Путина Фото
19:25
"Земля - стекловатой": умер сенатор РФ, призывавший наносить точечные удары по Украине
18:57
Стала известна причина смерти актрисы Куклиной Видео
18:27
Путин тремя словами оценил положение Зеленского
18:03
На Виннитчине молодая продавщица повесилась из-за недостачи в кассе Видео
17:56
"Паша, идите на хер": Климкина пропесочили в Сети и ткнули носом в "формулу Штайнмайера" Видео
17:29
Услышали украинскую речь: в Польше до полусмерти избили двоих заробитчан
17:10
"Езжай в свою Украину!": всплыли жуткие и мистические подробности самоубийства украинца-школьника в Китае
17:00
"Кто-то очень перепуганный": Богдан показал, как "вече" в Киеве собирали за деньги Фото Видео
16:47
Умер Джинджер Бейкер: чем запомнился легендарный барабанщик Cream Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять