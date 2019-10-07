Ходячие мертвецы 10 сезон 2 серия: новый трейлер онлайн

Ходячие мертвецы 10 сезон: 2 серия онлайн промо / АМС

Новая 2 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Мы - конец света, выйдет 13 октября и сюжет ее полностью посвящен шепчущимся. В новом сезоне они окончательно стали врагами с выжившими людьми.

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Во 2 серии мы узнаем, что Альфа и Бета снова собирают свои легионы, и теперь Альфа не только будет встречаться и общаться с другими общинами шепчущихся, но и полностью собирать в руках всю власть, чтобы собрать максимальное количество зомби и уничтожить ненавистных ей людей, к которым сбежала ее дочь.

Раскрываются неприглядные для глаза обычного человека отношения с Бетой, а также поднимаются вопросы подковровых интриг в самом обществе Шепчущихся.

В целом это напоминает Спасителей и Нигана, который имел над ними полную неоспоримую власть.

Новая орда готовиться выступать к поселениям выживших из Альянса, чтобы уничтожить их окончательно и бесповоротно.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 2 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.