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Ходячие мертвецы 10 сезон: что было во 2 серии

14 октября 2019, 11:56

Премьера 1 серии 10 сезона Ходячих мертвецов состоялась 6 октября на АМС. Что показали в первой серии, и кто из героев остался в живых - читайте на Главреде.

Ходячие мертвецы 10 сезон
Ходячие мертвецы 10 сезон 2серия - обзор/ АМС

Новая 2 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Мы - конец света, вышла 13 октября и наконец показала что-то новенькое спустя много сезонов. Откуда взялись Шепчущиеся / Шептуны? Кто такие Альфа, Бета и Лидия, и почему они так обозлены на выживших. Шоуранеры хитро привязали вторую серию к первой и объяснили, где пропадала Альфа все время 9 сезона.

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Во второй серии события разворачивались 7 лет назад - когда выжившие еще не остались без Рика, но уже сколотили достойное сообщество. Женщина с маленькой девочкой едва спаслась от зомби в какой-то больнице.

Но оказалось, что там уже есть хмурый обитатель - мужчина в маске, который там был не один - но его друг погиб. Женщина, в которой мы угадываем Альфу задвинула жесткую речь о том, что ее просто так не убить, и получила разрешение остаться.

Пребывая в этом хмуром здании, Лидия испугалась и попыталась сбежать, обмазав себя внутренностями зомби, и Альфа кинулась ее искать. В темной комнате она обнаружила место где жил Бета - там были фото его, и предположительно его брата, на котором он позамазывал лица.

Альфа случайно убивает ее брата, который стал зомби, и Бета приходит в ярость. Но ситуацию спасает Лидия, которая вовремя вернулась на шум. Альфа убеждает Бету пойти с ними, первый раз называя его так, а себя называя Альфа. Отсюда взялась маска и футболка Беты со смайликом - он срезал лицо с брата, и забрал футболку.

В наше время, Шепчущиеся утратили те легионы мертвецов, которыми Альфа пугала Рика, но в серии было показано, как они их собирают, и приводят в одно место. Бета настаивает на том, что нужно вернуться и напугать выживших.

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Альфа отправляет на поиски зомби двоих сестер, одна из которых недавно потеряла ребенка - девушка понемногу сходит с ума, и чуть не губит все общество. В результате, когда они ведут большую стаю зомби, безумная снимает маску и набрасывается на Альфу - только чудо спасло ту от смерти. Почти всю стаю пришлось бросить, а Бета сильно разочаровался. Альфа называет спасшую ее вторую сестру Гаммой и пытается заменить для себя ею Лидию, но все тщетно. Когда они с Бетой оказываются в старом лагере, у Альфы начинается истерика.

Когда она выходит на скалу - посмотреть на свои владения, то как раз в этот момент встречается взглядом с Кэрол - сцена из 1 серии. Что ж - теперь войне официально быть.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 2 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.

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