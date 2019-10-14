Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн

Новая 3 серия 10 сезона Ходячих мертвецов выйдет 20 октября на АМС. Что будет в 3 серии, кого убьют, а кто останется жить - читайте на Главреде.
Новая 3 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Призраки, выйдет 20 октября и в кои-веки сюжет начинает чем-то радовать. После того, как Альфа увидела Кэрол на своей территории, выжившие порядком перепугались, и когда явилась посланница от Шепчущихся начали коллективно истерить.
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В новой третьей серии новонареченная Гамма приходит к выжившим с парой слов - ночью у границы, нужно встретиться с Альфой.
Все выжившие начинають биться в истерике, и не способны оценить, что происходит. Все, кто сосредоточил в руках какую-то власть разделяются на пару групп - тех, кто верит, что Альфа хочет поговорить, и тех, кто осознает, что их перережут, как кроликов.
В конечном итоге, выжившие отправляются к границе, и в трейлере видно, как к ней приближаются люди Альфы.
На заднем фоне слышен ее голос: "Вы нарушили наш уговор, вы пересекли наши границы. За это вас покарают".
После этого сложно не догадаться, что правы были те выжившие, которые кричали о том, что Альфа всех перережет.
С этого официально начинается война между выжившими и шепчущимися.
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Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия смотреть онлайн трейлер:
Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.