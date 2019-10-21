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Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 3 серии

21 октября 2019, 10:55

Третья серия 10 сезона Ходячих мертвецов вышла 20 октября на АМС. Что показали во третьей серии Ходячих мертвецов, и кто остался в живых - читайте на Главреде.

Ходячие мертвецы 10 сезон
Ходячие мертвецы 10 сезон / АМС

Новая 3 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Призраки, вышла 20 октября и наконец показала что-то новенькое спустя много сезонов. Чтобы не убивать просто так героев от укусов зомби, в этот раз самый любимый персонаж просто сходит с ума. 

В 3 серии Ходячих название Призраки можно было бы отнести к зомби и Шепчущимся, но в центре сюжета - призраки каждого из главных героев.

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Например, Росита заявила Юджину, что она никогда не будет с ним, а он просто ее друг. Изумленный мужчина пришел в шок, извинился за свои заблуждения, и решил больше ее не беспокоить.

Аарон высказался Нигану за убийство своего любимого человека, а Кэрол... Кэрол пострадала больше всех.

После взрыва спутника на выживших регулярно нападают зомби - волнами. Ходят слухи, что это Альфа, либо это звук падения их привлек. Но на фоне этого, Альфа вызывает руководство "на ковер". Шепчущиеся были в курсе, что Кэрол и Мишон с людьми трижды пересекали земли Альфы, но наказание "прилетело" только сейчас - она отодвинула северную границу, захватив территорию охоты выживших.

Но, оказывается, зомби отправляет не она. Для разборок с ними в одну сторону уходят Аарон с Ниганом, а в другую - Мишон, Дэрил и Кэрол.

Однако, выясняется, что на фоне утраты сына Кэрол подсела на наркотики, и у нее начинаются галлюцинации. Они настолько серьезны, что женщина себя уже не контролирует, и просто на часы выпадает из реальности, вытворяя что-попало. В итоге, она серьезно поранилась и попала на стол хирурга.

Аарон чуть не убил Нигана, но из-за нападения мертвецов упал в заросли ядовитого растения. Теперь ему пришлось вверить свою жизнь в руки убившего его любимого человека Нигана, которого Аарон ненавидит со всей силой души.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.

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