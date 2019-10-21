Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия: новый трейлер онлайн

Ходячие мертвецы 10 сезон / АМС

Новая 4 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Заглушите Шептунов, выйдет 27 октября, и в трейлере показано, что в стане выживших началась смута и даже истерия из-за постоянных атак зомби и жестокого давления Шепчущихся.

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Атаки все новых волн ходячих не прекращаются. Выжившие начинают роптать, особенно после того, как Шепчущие захватили их территорию для охоты. Очень худо приходится Лидии, так как большая часть неприятностей началась после того, как выжившие решили приютить ее вопреки желанию Альфы.

В трейлер показано, что в одной из схваток пострадают люди - окровавленную женщину несут на руках, а в другой момент землю сотрясает взрыв - и не понятно, сделали это сами выжившие, иле Шепчущиеся постарались.

Кэрол в этом трейлере, а может и всем эпизоде не появляется, зато Ниган явно изменился после заключения и смерти Рика - во время очередной ночной атаки он воодушевляет выживших - что неожиданно - ведь он последние годы держался в стороне и не заострял на себе внимание.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.