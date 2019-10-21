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Екатерина Великая 2019: что было в первой серии

21 октября 2019, 13:21

Премьера сериала Екатерина Великая на HBO состоялась 21 октября 2019. Сериал раскрывает историю Екатерины Второй, что было в первой серии Екатерины Великой - читай на Главреде.

Екатерина Великая
Екатерина Великая 2019: обзор 1 серии / НВО

Первая серия мини-сериала Екатерина Великая на НВО в американском стиле рассказывает об интригах и ежедневной борьбе за власть Екатерины Второй, которая заняла престол скинув своего мужа Павла ІІІ. Чем начинается сериал Екатерина Великая и что показали в первой серии - читай в обзоре Главреда.

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Сериал Екатерина Великая начинается с того, что Екатерина Великая посещает арестанта в Шлессельбурге, которым оказывается Иван IV - племянник императора Российской империи. Один из солдат - лейтенант Мирович узнает, кто арестант и начинает понемногу подговаривать армию для восстания против Екатерины.

Тем временем Екатерина Великая готовит речь в Петербурге - она неожиданно перед дворянами заявляет, что пришло время что-то менять в империи, и в первую очередь стоит отменить крепостное право. Это очень взбудоражило дворянство, в первую очередь братьев Орловых.

Как оказывается, Екатерина не доверяет при дворе никому -  в особенности, своему сыну и братьям Орловым, которые стараются укрепить свои позиции, женив на себе Екатерину. Но оба не гнущаются заниматься сексом со служанками и даже придворными за спиной Екатерины. Однако, неожиданно Екатерина встречает молодого лейтенанта Потемкина, которого впервые приглашают на ужин вместе с верхушкой власти.

Екатерина Великая
Екатерина Великая / НВО

Екатерина прямым текстом высказывается Орлову, что в курсе его похождений, и что между ними все кончено. Во время очередной вечеринки Мирович поднимает бунт в Шлессельбурге, пытаясь ос освободить Ивана. Но во время бунта, верные Екатерине солдаты убивают Ивана, а лейтенанта берут в плен. Орловы пытаются воспользоваться ним, обещают помиловать ит имени Екатерины прямо на плахе, но женщина обводит их вокруг пальца, позволяя отрубить заговорщику голову.

Интересно подала история потери глаза Потемкиным - Орловы заметили, что он начинает ходит в фаворитах Екатерины, и когда во время игры в бильярд, он выигрывает 6 тысяч у братьев и оскорбляет их, намекая на их планы заговорщиков, его выбрасывают из окна казармы и забивают до полусмерти.

Однако это не помешало Потемкину прийти на бал тем же вечером, и Екатерина пообещала ему, что они отмстят, но позже - ведь на носу турецко-российские войны.

Екатерина Великая 2019 смотреть онлайн с русским переводом трейлер:

Сериал Екатерина Великая выходит на телеканалах HBO и SKY (Sky Atlantic). В России сериал можно посмотреть на Амедиатеке.

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