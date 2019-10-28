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Ходячие мертвецы 10 сезон 5 серия: новый трейлер онлайн

28 октября 2019, 08:30

Новая 5 серия Ходячих мертвецов выйдет 3 ноября на АМС. Что будет в 5 серии 10 сезона Ходячих мертвецов - читайте на Главреде.

Ходячие мертвецы 10 сезон
Ходячие мертвецы 10 сезон 5 серия - онлайн промо / АМС

Новая 5 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Как всегда бывает, выйдет 3 ноября, и серия покажет, куда пропал Ниган, и что же с ним случится. Также показаны планы Шепчущихся, которые устали ждать.

В трейлер мы видим, как Ниган убегает через лес и приводит себя в порядок. Оказывается, ему помог сбежать совершенно неожиданный союзник. Однако, что будет делать Ниган на свободе, и не возьмется ли опять за старое?

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Дэрил и его команда охотников кинулись в лес - они кого-то выслеживают.В одном из кадров видно, что их жертвой могла стать Гамма - новая помощница Альфы. В какой-то яме она пыталась промыть рану в боку.

Тем временем Альфа передает Бете нож - кого-то явно скоро будут убивать. Или, как минимум, пытать или испытывать.

Отправился ли Ниган к Шепчущимся, или просто убегает? Что станет последней искрой между Шепчущимися и выжившими? Смотрим в новой 5 серии 10 сезона Ходячих мертвецов.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 5 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.

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