Ходячие мертвецы 10 сезон 6 серия: новый трейлер онлайн

Новая 6 серия Ходячих мертвецов выйдет 10 ноября на АМС. Что будет в 6 серии 10 сезона Ходячих мертвецов - читайте на Главреде.
Новая 6 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Связи, выйдет 10 ноября. Новая серия раскрывает конфликт между шепчущимися и выжившими. На поиски Нигана отправляются лидеры живых, и наблюдают нелицеприятную картину.
Что будет в 6 серии 10 сезона - читай и смотри в материале Главреда.
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Новый трейлер раскрывает новый виток сюжета - Кэрол и Дэрил отправляются на поиски Нигана, и успешно его выслеживаются - не будь Дэрил отличным следопытом. Дэрил даже хочет убить Нигана в один прекрасный момент, но... На этом моменте трейлер обрывается.
Ниган, же, который попал в плен к Шепчущим, пытается остаться в живых, но с недавних пор "Я - Ниган" больше не является страшилкой, и Альфа понятия не имеет, кто он такой.
Однако, после длительных уговоров, Ниган удостаивается "проверки", и мы видим, как он идет вместе с зомби и Бетой. Именно на этом моменте его подловил Дэрил и Кэрол.
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Ходячие мертвецы 10 сезон 6 серия смотреть онлайн 10-11-2019 трейлер:
Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.