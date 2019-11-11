Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 6 серии

Ходячие мертвецы 10 сезон 6 серия: обзор / АМС

Новая 6 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Связи, вышла 10 ноября. В новой серии раскрывается судьба Нигана, которому пришлось отправиться к Шепчущимся после побега из Александрии. Кроме того, мы узнаем, что отравление источника Гаммой дало результаты. Что было в 6 серии 10 сезона Ходячих мертвецов - читай на Главреде.

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В новой серии нас ввели в заблуждение - Нигана так просто не приняли в ряды Шепчущихся - Альфа им заинтересовалась, а Бета увидел главного соперника. Сначала Нигана лишили без еды, хотя он помог ее поймать и приготовить, а потом, после эмоционального разговора с Бетой, его оставили наедине с толпой ходячих.

Кэрол собралась в лес "на поиски Нигана", а на самом деле - убить Альфу. За ней увязался Дэрил, который невольно помог ей поймать одного из Шепчушихся, чем был очень недоволен.

Тем временем в Александрии мор из-за отравленной воды - заболевших толпы в том числе и Розита. А Юджин, который сидит в Хиллтопе, очень за нее волнуется. Пока он ждал, как Розита выйдет на связь, случайно ловит волны какой-то другой группы, с представительницей которой он ведет долгую беседу.

Довольный Бета пришел домой и сообщил Альфе, что Ниган оказался слабаком. Тут же сыграл заезженный прием - появляется Ниган, неся окровавленную биту с фразой "давайте мне вашу самую большую кожу, чтобы поместились мои огромные яйца". После этого он присягнул на верность Альфе.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 6 серия смотреть онлайн 10-11-2019 трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.