Ходячие мертвецы 10 сезон 7 серия: новый трейлер онлайн

Ходячие мертвецы 10 сезон 7 серия: онлайн / АМС

Новая 7 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Открой глаза, выйдет 17 ноября. Новая серия показывает очередной виток конфликта с Шепчущими - войной это назвать действительно трудно. Но, все идет к тому, что во второй половине сериала конфликт может перерости в войну.

Что будет в 7 серии 10 сезона - читай и смотри в материале Главреда.

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В трейлере нам показывают, что в Александрии все больше больных, и люди уже начали умирать. Сиддик буквально не справляется со всем, и усиливаются его галлюцинации, которые появились сравнительно недавно.

Кэрол и Дэрил проводят допрос пойманного, и снова отправляются на свою кровавую охоту, она убеждает Дэрила, что убить Альфу - единственный способ избавиться от Шепчущих.

Намеки на то, что в 7 серии снова появится Гамма также присутствовали в трейлере - она пока что остается темной лошадкой.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 7 серия смотреть онлайн 17-11-2019 трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.