Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 7 серии

Ходячие мертвецы 10 сезон 7 серия - обзор / АМС

Новая 7 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Открой глаза, вышла 17 ноября. Выжившие совершают свой ход против Шепчушихся.

Кэрол и Дэрил притащили в Александрию одного из Шепчущихся, и она решила добиться от него максимум информации.

Кэрол провела серьезный разговор с Лидией. Она надеялась узнать, где орда Шепчушихся. Лидия объяснила, что Альфа не дает подчиненным понять, что существует другая возможность жить, поэтому они готовы умереть за нее. Она сказала, что единственный путь - показать, что есть вероятность жить не так, как живут они.

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Кэрол не стала слушать ее советы, и после первой неудачи, решила перейти к пыткам. Однако пленник признался, что Альфа всем сказала, что Лидия мертва. Кэрол хочет ее показать ему, и тут Дэрил начинает неси бред - он против того, чтобы Лидиюпоказывали шепчущимся.

Тем временем Розита смертельно заболела, как и другие жители Александрии, и Сиддик просто разрывается на части из-за этого.Читайте такжеХодячие мертвецы 10 сезон: что было в 6 серии

Аарон же продолжает обрабатывать Гамму - он приносит ей еду, вещи первой необходимости, роскоши, и даже предлагает покатать ее на лошади. Он переводит разговор на тему братьев и сестер.

Пленник умирает, как оказывается из-за того, что Данте дал ему болеголов вместо тысячелистника. Но, как оказалось, он не ожидал, что это будет яд, потому что сумку собирал сам Сиддик, у которого давно галлюцинации.

В Александрии истерика из-за смерти шепчущегося, а Альфа наказывает Гамму за общение с Аароном.

Розита пытается раскрутить Сиддика на правду - оказывается, у него глюки на фоне ПТСР после плена у Шепчущихся. Сиддик признается, что Данте напоминает ему о потерях, поэтому Сиддик и бесится. Однако, за беседой до Сиддика наконец доходит, что причина болезни в отравленной воде.

Во время очередной встречи Гаммы и Аарона, Кэрол приходит с Лидией. Гамма узнает, что Альфа им всем врет, а Лидия заявляет, что Кэрол - такая же, как и Альфа, что она использует ее. Она бьет Кэрол и сбегает.

Данте приходить извиниться к Сиддику из-за воды, но они так и не могут решить, где чья вина, и кто должен себя винить, или наоборот, не должен. Но Сиддик остается при своем. Более того, он по голосу узнает, что Данте - шепчущийся, который держал его, когда убивали Энит. Данте понимает это и убивает Сиддика.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 7 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.