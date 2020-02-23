Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: промо смотреть онлайн

Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия дата выхода/ АМС

Сериал Ходячие мертвецы со второго сезона традиционно делится на 2 части - по 8 серий. Когда выходит продолжение сериала Ходячие мертвецы - 9 серия 10 сезона - читай в нашем материале.

Последняя 8 серия закончилась весьма угрожающе для всех наших любимых героев - так что в 9 серии может быть кульминация сюжета, которая приведет з новому повороту повествования.

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В конце 8 серии Дэрил с Кэрол взяли с собой "команду разведки" и пошли искать орду Шепчущих, но попали в опасную ситуацию. Тем временем, у Мишон появилась возможность раз и навсегда покончить с надоевшими Шепчущимися.

К тому же, интригой остается, куда пропала Лидия, и чем занимается Ниган, который попал в ряды Шепчущихся.

Новые серии 10 сезона Ходячие мертвецы будут выходить так:

9Х10 - 23 февраля 2020

10Х10 - 1 марта 2020

11Х10 - 8 марта 2020

12Х10 - 15 марта 2020

13Х10 - 22 марта 2020

14Х10 - 29 марта 2020

15Х10 - 5 апреля 2020

16Х10 - 12 апреля 2020

В 9 серии должны показать, как Дэрил с командой выберутся из безвыходной ситуации, Мишон использует шанс уничтожить орду, а также как дальше жить союзу людей после смертей, которые принесли Шепчущиеся.

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Ходячие мертвецы 10 сезон смотреть онлайн трейлер новых серий:

Напомним, что новые серии Ходячих мертвецов выходят на телеканале Fox. Обзоры на серии сразу после выхода на АМС вы также можете читать на сайте Главред.