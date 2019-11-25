Ходячие мертвецы 10 сезон: обзор 8 серии онлайн

Ходячие мертвецы 10 сезон 8 серия - обзор / АМС

Новая 8 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Мир до, вышла 24 ноября. Середина 10 сезона Ходячих мертвецов закончилась на 8 серии, и шоуранеры подвели героев к кульминации очередной сюжетной арки.

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Розита вовремя заходит к Сиддику и застает Данте, который пытается убить и девушку. В это же время Сиддик стает ходячим. Девушка геройски убивает зомби, и берет Данте в плен.

Пока совет решает, что делать с Данте, святой отец отправляется в камеру и убивает Данте. Мишон срочно вызывают домой, когда узнают все, что натворил Данте.

Однако, на Оушенсайд нападают зомби, пока там Мишон она встречает мужчину, который живет своей группой на военно-морской базе США, и они договариваются - оказывается, он может предоставить им оружие массового поражения, чтобы избавиться от Шепчущихся, если Мишон поможет добраться домой.

тем временем Дэрил и Кэрол вместе с небольшой командой отправляются по координатам, которые дала Гамма - якобы там находится орда. Оказывается, что орда Шепчушихся действительно там. Но есть одна проблема. Вся команда оказалась в страшной ловушке в окружении тысяч и тысяч зомби.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 8 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.