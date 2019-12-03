Доктор Кто 12 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

Телеканал ВВС представил первый официальный трейлер 12 сезона Доктор Кто с Джоди Уиттакер. Когда выйдет 12 сезон Доктора Кто - читай на Главреде.
Новый 12 сезон сериала Доктор Кто выходит на телеканале ВВС, и Джоди Уиттакер снова возвращается в роли главного персонажа.
В новом сезоне шоуранеры приготовили не только много феминизма и популяризации женских прав, но и много сюжетных твистов и возвращение старых персонажей.
На экраны вышел официальный трейлер 12 сезона Доктор Кто, и в нем показали не только дату выхода первой серии сериала, но также и очень много важных вещей.
Читайте такжеПоловое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер
Доктор Кто 12 сезон сюжет
В новых сериях Джоди Уиттакер не только продемонстрирует все свое актерсвое мастерство и силу женского духа, что, вероятно вдохновит многих.
Нового Доктора ждут новые испытания, и они отнюдь не простые - в трейлере видно, что вернутся некоторые противники Доктора из старых сезонов, что компаньоны Доктора все так же готовы собой жертвовать, а также, что в этот раз Доктору будет противостоять сущность, которая смогла проникнуть сквозь закрытую дверь ТАРДИС, а это невозможно в нашей реальности.
Доктор Кто 12 сезон актеры
- Брэдли Уолш в роли Грэма О’Брайена
- Тозин Коул в роли Райан Синклер
- Мандип Гилл в роли Ясмин Хан
Доктор Кто 12 сезон смотреть онлайн трейлер на ВВС:
Дата выхода 12 сезона Доктор Кто назначена на 1 января 2020 года. Но на экраны выйдет только Новогодний спецэпизод. Когда выйдет весь сериал, пока точно неизвестно.