Доктор Кто 12 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

Доктор Кто 12 сезон: дата выхода, актеры, сюжет / ВВС

Новый 12 сезон сериала Доктор Кто выходит на телеканале ВВС, и Джоди Уиттакер снова возвращается в роли главного персонажа.

В новом сезоне шоуранеры приготовили не только много феминизма и популяризации женских прав, но и много сюжетных твистов и возвращение старых персонажей.

На экраны вышел официальный трейлер 12 сезона Доктор Кто, и в нем показали не только дату выхода первой серии сериала, но также и очень много важных вещей.

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Доктор Кто 12 сезон сюжет

В новых сериях Джоди Уиттакер не только продемонстрирует все свое актерсвое мастерство и силу женского духа, что, вероятно вдохновит многих.

Нового Доктора ждут новые испытания, и они отнюдь не простые - в трейлере видно, что вернутся некоторые противники Доктора из старых сезонов, что компаньоны Доктора все так же готовы собой жертвовать, а также, что в этот раз Доктору будет противостоять сущность, которая смогла проникнуть сквозь закрытую дверь ТАРДИС, а это невозможно в нашей реальности.

Доктор Кто 12 сезон актеры

Брэдли Уолш в роли Грэма О’Брайена

Тозин Коул в роли Райан Синклер

Мандип Гилл в роли Ясмин Хан

Доктор Кто 12 сезон смотреть онлайн трейлер на ВВС:

Дата выхода 12 сезона Доктор Кто назначена на 1 января 2020 года. Но на экраны выйдет только Новогодний спецэпизод. Когда выйдет весь сериал, пока точно неизвестно.