Меган Маркл исключили из королевской семьи

Меган Маркл спровоцировала культурную революцию на Netflix / Reuters

Телеканал Netflix исключил Меган Маркл из списка членов королевской семьи в своем сериале Корона, который сейчас готовится к выходу 4 сезона.

Режиссер Короны Питер Морган решил не включать Меган Маркл в список актеров королевской семьи пишет Entertainment Weekly.

Создатель сериала уверен, что сейчас невозможно оценить роль Меган и ее вклада в королевскую семью Великобритании, а как всем известно, исторические последствия приходят через лет 20 после события.

"Я знаю, чем закончится мой сериал, и это случится задолго до времени, в котором сейчас живем мы. Мне некомфортно писать о текущих событиях ... если подождать лет 15-20, то написать об этом можно будет уже куда свободнее, как драму", - уверен Питер Морган.

Очень странно, ведь ранее поклонники сериала не просто просили Моргана ввести в сериал Меган Маркл, но еще и просить экс-Рэйчел саму себя сыграть.

"Она станет интересной через лет 20, когда мы переварим ее влияние на историю", - добавил Питер Морган.

Сериал Корона 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Премьера 4 сезона Короны выходит в 2020 году. Сюжет новогос езона Короны сосредоточится на событиях 1980-х годов. К тому, же, в сериале Netflix появится неоднозначный персонаж принцессы Дианы.

Ранее королева Елизавета ІІ высказалась о решении принца Гарри и Меган Маркл уйти из королевской семьи.