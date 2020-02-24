Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн трейлер

Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия: онлайн / АМС

Новая 10 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Сталкер выйдет 1 марта, и в ней покажут как Дэрил ищет другие входы в пещеру с ордой, а Кэрол несет тяжелую ношу своего поступка. Ниган после необычной награды, неожиданно оказывается в еще более неудобной ситуации в рядах Шепчущихся, чем был ранее.

Что будет в 10 серии 10 сезона - читай и смотри в материале Главреда.

Гамма действительно приходит в Александрию, чтобы предупредить ее жителей. Она рассказывает про проблемы Кэрол и Дэрила, а также показывает, где находится орда, и как кней добраться.

Собирается Совет, который решает, как быть дальше. В это время в город пробирается Бета с двумя мачете, явно собираясь карать, и не только Гамму.

Тем временем Дэрил попадает в новую засаду - теперь в лесу - из-за отряда Щепчущихся и зомби.

В финале ролика кто-то в маске шепчущегося хватает ребенка Розиты, пока она отвернулась - и мы не может разобрать, Гамма это, или Бета.

Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн 01-03-2020 трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.