Охотники за привидениями 2020: дата выхода, сюжет и в ролях

Охотники за привидениями 2020 - дата выхода и в ролях / Columbia Pictures

Новый фильм Охотники за привидениями 2020 выходит в Украине 9 июля. Съемками фильма занялся сам Джейсон Райтман, который стал шоуранером. Автор Джуно, Здесь не курят, Тело Дженнифер, День труда и других популярных картин также снимался во втором фильме Охотников на за привидениями, так что представляет, что снимает.

Джейсон Райтман снимает историю, которая будет относиться к первому и второму фильмам Охотники за привидениями - дети найдут базу и снаряжение героев именно той истории.

Охотники за привидениями 2020 - сюжет

Семья Спенглеров переезжает в маленький городок, в котором у них осталась старая недвижимость. Со временем, Тревор замечает необычную активность, моно сказать паранормальную, а потом находит старую "базу" знаменитого родственника, и оборудование.

Охотники за привидениями 2020 - актеры и роли / Columbia Pictures

Стоит ли говорить, что сработал закон "не буди лихо..."? Вместе со старой базой, в городке активизируется активность призраков, и Тревору с друзьями приходит на ум идея разобраться с ними при помощи найденного оборудования.

Охотники за привидениями 2020 - в ролях

Маккенна Грейс — Фиби Спенглер

Финн Вулфхард — Тревор Спенглер

Кэрри Кун — Келли Спенглер мама Фиби и Тревора

Пол Радд — мистер Груберсон

Логан Ким — одноклассник Фиби

Селеста О'Коннор — одноклассница Тревора

Билл Мюррей — Питер Венкман

Дэн Эйкройд — Рэймонд "Рэй" Стэнц

Эрни Хадсон — Уинстон Зеддмор

Сигурни Уивер — Дана Баррет

Энни Поттс — Джанин Мелниц

Оливер Купер — Элтон

Букем Вудбайн — Шериф Доминго

Трейси Леттс

Охотники за привидениями 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

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