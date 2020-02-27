Охотники за привидениями 2020: дата выхода, сюжет и в ролях

Sony Pictures и Columbia Pictures выпускают перезапуск франшизы Охотники за привидениями 2020. Фильм получил название Наследники. Что известно о фильме Охотники за привидениями 2020 - читай на Главреде.
Новый фильм Охотники за привидениями 2020 выходит в Украине 9 июля. Съемками фильма занялся сам Джейсон Райтман, который стал шоуранером. Автор Джуно, Здесь не курят, Тело Дженнифер, День труда и других популярных картин также снимался во втором фильме Охотников на за привидениями, так что представляет, что снимает.
Джейсон Райтман снимает историю, которая будет относиться к первому и второму фильмам Охотники за привидениями - дети найдут базу и снаряжение героев именно той истории.
Охотники за привидениями 2020 - сюжет
Семья Спенглеров переезжает в маленький городок, в котором у них осталась старая недвижимость. Со временем, Тревор замечает необычную активность, моно сказать паранормальную, а потом находит старую "базу" знаменитого родственника, и оборудование.
Стоит ли говорить, что сработал закон "не буди лихо..."? Вместе со старой базой, в городке активизируется активность призраков, и Тревору с друзьями приходит на ум идея разобраться с ними при помощи найденного оборудования.
Охотники за привидениями 2020 - в ролях
Маккенна Грейс — Фиби Спенглер
Финн Вулфхард — Тревор Спенглер
Кэрри Кун — Келли Спенглер мама Фиби и Тревора
Пол Радд — мистер Груберсон
Логан Ким — одноклассник Фиби
Селеста О'Коннор — одноклассница Тревора
Билл Мюррей — Питер Венкман
Дэн Эйкройд — Рэймонд "Рэй" Стэнц
Эрни Хадсон — Уинстон Зеддмор
Сигурни Уивер — Дана Баррет
Энни Поттс — Джанин Мелниц
Оливер Купер — Элтон
Букем Вудбайн — Шериф Доминго
Трейси Леттс
Охотники за привидениями 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:
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