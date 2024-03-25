Что-то стало холодать: рецензия на фильм "Охотники за привидениями"

В украинском прокате идет фантастический фильм "Охотники за привидениями: Ледяная империя" - новой части перезапуска легендарной 80-ческой франшизы.

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"Охотники за привидениями: Ледяная империя" / Sony pictures

После событий предыдущего фильма и борьбы с призраками в американской глуши Келли Спэнглер (Кэрри Кун), ее недотепистый бойфренд Гэри Груберсон (Пол Радд) и ее не по годам умные дети - Тревор (Финн Вулфхард) и Фиби (Маккена Грейс) перебираются в Нью-Йорк, где ловят всяких потусторонних тварей под эгидой старых "охотников за привидениями" - Рэя Станца (Дэн Экройд) и Винстона Зеддмора (Эрни Хадсон). Причем они базируются все в той же старой краснокирпичной бывшей пожарной части и гоняют на все тем же переделанном "Кадиллаке"-универсале с гордым названием Ecto-1. Но вот беда - старый недруг Уолтер Пек стал мэром и по-прежнему мечтает сжить со свету "охотников". Да и старое древнее зло, как водится, не спит, а только подремывает и в любой момент готово проснуться (и заморозить все, до чего дотянется).

Краса и гордость Голливуда 80-х, франшиза "Охотники за привидениями", долгое время признаков жизни не подавала, а громкая попытка в 2016-м ее реанимировать через полный ребут с женским кастом закончилась не менее громким провалом. А вот следующая попытка, предпринятая через несколько лет, успех имела гораздо более громкий. Во-первых, потому ностальгия по 80-м окончательно достигла всемирного масштаба, а во-вторых - потому что удалось привлечь к работе всех артистов из оригинальной дилогии (кроме Гарольда Рэмиса, который скончался в 2014-м). Фильм был успешен в прокате и у критиков, а значит, сиквел стал делом решенным. Правда, в 2022-м не стало основателя франшизы Айвана Рейтмана, а поставивший ребут его сын Джейсон вторую часть не стал ставить, передав право постановки сценаристу Гилу Кеннану (Дом-монстр, Город Эмбер: побег").

И сразу можно сказать, что на пользу это дело не пошло. Там, где раньше ностальгия обыгрывалась и незло вышучивалась, теперь царствует эксплуатация ностальгии. И, если, например Экройд и Хадсон ее еще хоть как-то отыгрывают, то Билл Мюррей в роли Питера Венкмана откровенно халтурит (и тут сразу вспоминаются истории, что его с трудом удалось уговорить сниматься в ребуте). Новая команда охотников, в принципе, более-менее неплоха, но вот арка персонажа Радда прописана откровенно ленивей, чем раньше, и всегдашняя милашная харизма актера роль не вытягивает. Вулфхард вроде бы и старается, но, такое ощущение, думает постоянно не о Ледяной империи, а новом сезоне "Очень странных дел". Похвалить хочется разве что Грейс, но и ее персонажу авторы придумали развитие довольно странные.

Спэцэффекты на уровне и к ним особо не придерешься, хотя, конечно, заметно, что большая часть фильма снималась все же не на нью-йоркской натуре, а в павильонах.

Подытоживая - новая часть "Охотников за привидениями" получилась довольно сырой и половинчатой. С одной стороны, канон в ней вроде бы соблюден (на месте и Лизун, и Зефирный морячок) и фанаты франшизы должны быть довольны. С другой - ничего особенно фильм не предлагает балованному зрителю современных кинозалов

Смотрите на видео трейлер фильма: "Охотники за привидениями: ледяная империя":

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