Дьявол Навсегда 2020 - дата выхода, сюжет, актеры и роли

Дьявол Навсегда 2020 - дата выхода / Pixabay

Телесервис Netflix анонсировал дату премьеры психологического триллера Дьявол Навсегда 2020 со всеми знаменитыми звездами в ролях.

Netflix в Twitter показал традиционную первую страницу сценария, и список актеров фильма.

Кроме того, в сети уже есть краткое описание сюжета фильма Дьявол Навсегда 2020.

Действие фильма происходит в Огайо в период между окончанием Второй мировой войны и началом войны во Вьетнаме. В нем с нелинейным сюжетом раскрывается судьба различных нетипичных людей, пострадавших от послевоенного и преступного беззакония.

Дьявол Навсегда 2020 - актеры и роли

Том Холланд - Арвин Рассел

Себастьян Стэн - Ли Бодекер

Роберт Паттинсон - Престон Тигардин

Билл Скарсгард - Уиллард Рассел

Миа Васиковска - Хелен Хаттон

Элиза Сканлен - Ленора Лаферти

Джейсон Кларк - Карл Хендерсон

Райли Кеоф - Сэнди Хендерсон

Хейли Беннетт - Шарлотта Рассел

Гарри Меллинг - Рой Лаферти

Дуглас Ходж - Татер Браун

Джейсон Коллетт - Гэри Мэтью Брайсон

Эбби Гловер - Памела Сью Ристер

Учитывая Шарп - Сьюзи Кокс

Поки ЛаФарж

Ранее появилась дата выхода и новый трейлер фильма Новые мутанты.