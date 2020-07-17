Дьявол Навсегда 2020 - дата выхода, сюжет, актеры и роли

Телесервис Netflix анонсировал дату премьеры психологического триллера Дьявол Навсегда 2020 со всеми знаменитыми звездами в ролях.
Netflix в Twitter показал традиционную первую страницу сценария, и список актеров фильма.
Кроме того, в сети уже есть краткое описание сюжета фильма Дьявол Навсегда 2020.
Действие фильма происходит в Огайо в период между окончанием Второй мировой войны и началом войны во Вьетнаме. В нем с нелинейным сюжетом раскрывается судьба различных нетипичных людей, пострадавших от послевоенного и преступного беззакония.
Дьявол Навсегда 2020 - актеры и роли
- Том Холланд - Арвин Рассел
- Себастьян Стэн - Ли Бодекер
- Роберт Паттинсон - Престон Тигардин
- Билл Скарсгард - Уиллард Рассел
- Миа Васиковска - Хелен Хаттон
- Элиза Сканлен - Ленора Лаферти
- Джейсон Кларк - Карл Хендерсон
- Райли Кеоф - Сэнди Хендерсон
- Хейли Беннетт - Шарлотта Рассел
- Гарри Меллинг - Рой Лаферти
- Дуглас Ходж - Татер Браун
- Джейсон Коллетт - Гэри Мэтью Брайсон
- Эбби Гловер - Памела Сью Ристер
- Учитывая Шарп - Сьюзи Кокс
- Поки ЛаФарж
Ранее появилась дата выхода и новый трейлер фильма Новые мутанты.
Автор: Александр Галаджий