На телеканалах ПЛЮСПЛЮС и ТЕТ покажут украинский анимационный фильм "Украденная луна. Кум"

Премьера мультфильма состоялась на международном кинофестивале во Вьетнаме.

Украинский анимационный фильм "Украденная луна. Кум" / Пресс-служба

Уже 24 декабря, в субботу, в 10:00 на телеканалах группы 1+1 media ПЛЮСПЛЮС, и 25 декабря, в воскресенье, на ТЕТ в 06:30 состоится премьера анимационного фильма "Украденная луна. Кум", который был создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

В основе мультфильма лежит история о казаке, которого духи спасли от смерти. Они наделили его магическими свойствами "характерника" и дали задание оберегать главную святыню казаков - луну. В древности звание "казак-характерник" было овеяно легендами. Поговаривают, что такого воина ни огонь, ни вода, ни пуля не могли убить. Такие казаки были настоящими хранителями тайн и боевых искусств, духовными наставниками на Запорожской Сечи и могли лечить раненых казаков.

Мировая премьера украинского анимационного фильма "Украденная луна. Кум" состоялась в ноябре на международном кинофестивале во Вьетнаме в городе Ханой.

Музыка в анимационном фильме "Украденная луна. Кум" звучит в исполнении тернопольской группы ТікТу и лирника, участника музыкального проекта Голос країни Гордея Старуха. Слова современной колядки написала известная украинская психолог и поэтесса Светлана Ройз.

С самого начала полномасштабной войны с рф главный художник фильма Борис Денисевич находится в рядах ВСУ и защищает страну от врага.

"Сейчас я нахожусь в рядах ВСУ, в Балке, где бьюсь за правду. Основной леймотив нашего анимационного фильма - это правда и ложь. Любить животных, жизнь, людей, то есть все, что нас окружает. В то время, когда ложь пытается управлять этим процессом и говорить вам: не надо так сильно жить, любить, дышать, разговаривать на этом языке, ходить в школу, надо быть смиренным, склонить голову и идти на работу. Беда, ложь и вранье хотят забрать наше счастье и то, ради чего рождается человек. Но в жизни зло будет наказано так же, как в нашем мультфильме, и мы все станем свидетелями золотого века Украины. Я в это верю. Победим", - говорит Борис Денисевич.

Украинский анимационный фильм "Украденная луна. Кум" / Пресс-служба

Смотрите анимационный фильм "Украденная луна. Кум" на телеканалах группы 1+1 media - 24 декабря в 10:00 на ПЛЮСПЛЮС и 25 декабря на ТЕТ 06:30. Фильм также будет доступен на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, которая является партнерским проектом 1+1 media и Киевстар.

Творческая группа: режиссерка и сценаристка Ольга Захарова;

главный художник - Борис Денисевич;

продюсеры - Геннадий Кофман, Евгений Захаров.

Производство 2FLAME, MAGIKA FILM, 2021 г.