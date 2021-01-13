Назвали зарплаты актрис из Секса в большом городе

Секс в большом городе / Warner Bros

НВО Max покажет официальное продолжение сериала Секс в большом городе, который продлили без Ким Кэтролл, у которой конфликт с Сарой Джессикой Паркер.

Как сообщает Variety, актрисы будут получать более чем по 1 миллиону долларов за 1 серию нового сезона Секса в большом городе. Съемки 10-серийного сериала начнутся весной 2021 года.

Майкл Патрик Кинг будет исполнительным продюсером вместе с Паркером, Никсоном и Дэвисом.

Съемки сериала будут традиционно проходить в Нью-Йорке, точная дата выхода пока что не называется.

Как ранее писал Главред, появился первый тизер сериала Секс в большом городе 2021.