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Невеста бросила Франкенштейна: рецензия на фильм "Бедные-несчастные"

Дмитрий Видоменко
21 января 2024, 14:16обновлено 21 января, 15:13
В украинском прокате идет новый фильм маэстро арт-мейнстримного кино Йоргоса Лантимоса - черная трагикомедия "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун в главной роли.
Бедные несчастные
кадр из х/ф "Бедные-несчастные" / Searchlight Pictures

XIX век, альтернативная викторианская Британия. Известный медик и ученый Годвин Бакстер (Уиллем Дефо с лицом, испещренным шрамами грима) проводит всячески запретные эксперименты. И тут ему приносят свеженький труп молодой беременной суицидницы (Эмма Стоун). Доктор пересаживает ей мозг ее нерожденного ребенка, называет ее Беллой и берет получившееся создание к себе на воспитание, в чем ему помогает юный студент-медик (Макс Маккэндлесс) и сварливая служанка Марта (легенда европейского арт-хауса Ханна Шигулла). Но ведь со времен докторов Франкенштейна и Моро хорошо известно - такие эксперименты никогда добром не кончается.

У греческого режиссера Йоргоса Лантимоса едва ли не самая блестящая карьера в современном голливудском арт-мейнстриме - и это при том, что манера повествования его кино, чернейшее чувство юмора и тематика фильмов неподготовленного и разбалованного блокбастерами зрителя легко может шокировать. Особенного успеха добился его фильм "Фаворитка" - глумливая историческая драма о британских аристократах начала XVIII века собрала много денег в прокате и наград (в том числе "Оскар" для исполнительницы главной роли, прекрасной характерной актрисы Оливии Колман). Тут бы и ковать железо, пока горячо, но Лантимос замолчал практически на пять лет. И вот вернулся с очень неочевидным проектом - "Бедными-несчастными". Это экранизация постмодернистского романа шотландца Аласдера Грея - лютого глумления над классическим текстом книги о Франкенштейна авторства Мэри Шелли.

Бедные несчастные

Причем "Бедные-несчастные" - это в большой степени проект не только Лантимоса, но и голливудской звезды Эммы Стоун, с которой тот сработался еще на "Фаворитке". А здесь она не только сыграла главную роль, но и спродюсировала фильм, у которого по меркам арт-мейнстрима довольно большой бюджет и приличные спецэффекты - что и понятно, задешево стимпанковую фантазию на большом экране не сделаешь.

Плюс у фильма очень точный кастинг - помимо Стоун (которая наверняка будет фаворитом грядущей оскаровской гонки) прекрасно играет Дефо, несмотря на километры грима, а также третья звезда фильма - Марк Руффало в роли похотливого адвоката Дункана Веддерберна, который открывает Белле мир разврата и увлекает ее в странствия по мире. Руффало, которого узнал весь мир в роли громадного чудовища Халка в киновселенной Marvel, играет азартно и в который раз доказал, что он прекрасный драматический артист.

Бедные несчастные

Нельзя не сказать и об операторской работе ирландца Робби Райана. С Лантимосом он успешно поработал еще на "Фаворитке" и в "Бедных-несчастных" развивает свой визуальный стиль, который изобилует съемками на объектив типа "рыбий глаз", "голландскими углами" и прочими трюками. Плюс достаточно солидная часть хронометража снята в черно-белом изображении, что тоже, конечно, доставляет немало стильности этому кино.

Ну и нельзя не упомянуть, что в "Бедных-несчастных" очень много откровенных сцен - как будто смотришь не современное кино, а какое-нибудь итальянское или французское из 1970-х - что среднее между Бернардо Бертолуччи и Валерианом Боровчиком. И все сдобрено обильно достаточно злыми шутками - потому-то ханжам и людям с тонкой душевной организацией лучше всего этот фильм обходить стороной.

Подытоживая - фильм "Бедные-несчастные" строго рекомендуется всем фанатам авторского кино, хорошей и небанальной фантастики, да и вообще адептам старого-доброго элитарного искусства, которое не оглядывается на текущую общественную повестку.

P.S. Особо предупреждаем, что фильм идет в прокате без дубляжа - только с украинскими субтитрами.

Смотрите на видео трейлер фильма "Бедные-несчастные":

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Эмма Стоун новости кино
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