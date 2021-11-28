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Сто лет одиночества, песен и танцев: рецензия на мультфильм "Энканто: Мир магии"

Дмитрий Видоменко

журналист

28 ноября 2021, 16:45

В украинский прокат вышел новый мультфильм легендарной студии "Дисней"- анимационный мюзикл с латиноамериканским колоритом "Энканто: Мир магии".

Энканто
"Энканто" / Disney

За розовом море на синем побрежье в горах Колумбии притаился зеленый городок Энканто. В нем все держится на семье волшебников по фамилии мадригаль. А семьей рулит матриарх, бабушка Альма. Именно благодаря ей семья когда-то и получила волшебные способности и волшебный же дом. Их символ - горящая свеча на подоконнике. И пока свет не меркнет, а она горит - все в порядке. Каждый из детей и внуков в семействе Мадригаль имеет, что называется, свою специализацию. Джульетта лечит от болезней печеньем. Луиса - подковы гнет как калачи. Антонио понимает язык зверей. У Долорес феноменальный слух. Пепа управляет погодой. Красотка Исабела из воздуха достает цветы. И только у кудрявой добрячки Мирабель никакого дара нет - по поводу чего она сильно переживает. И много лет назад после плохого предсказания скрылся вещун Бруно. Но вот дом идет трещинами, семья Мадригаль начинает терять свои силы. И кашу приходится расхлебывать Мирабель.

"Энканто" - очередной плод сотрудничества мегакорпорации Disney и актера/певца Лина-Мануэля Миранды (он сочинял песни для "Моаны", снимался в новой версии Мэри Поппинс, а сейчас работает над экранизацией "Русалочки"). Причем, что интересно, в этот раз продюсеры, очевидно, дали Миранде "добро" и он превратил мультфильм в классический мюзикл - где песни/танцы всегда во главе угла. А, собственно, сюжет отходит на второй план.

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И, в общем, фанаты мюзиклов могут быть довольны - картинка яркая / сочная, номеров много и на любой вкус. Наблюдать за ней одно удовольствие. В плане песенного материала Миранда не стал ничего особо изобретать и использовал уже неоднократно приносившую ему успех смесь латиноамериканских ритмов и инструментов с небольшой щепоткой хип-хоп ритмов. Музыка вышла качественная, но, к сожалению, не особо запоминающаяся.

Сам же мир "Энканто" явно вдохновлен Габриэлем Гарсией Маркесом и его магическим реализмом, но создатели мультфильма на эту тему не напирают - все-таки произведение детское. А детям явно рано читать "Сто лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет".

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И "Дисней" не был бы "Диснеем", если не покрыл все патокой и елеем семейных отношений и семейных ценностей. Но, надо отдать должное, линия сурового матриарха Альмы и кучерявого чуда Мирабель, хоть и полностью предсказуемая, сделана крепко и наблюдать за ней интересно.
Подытоживая, "Энканто" - отличный вариант для семейного похода в кино с детьми. И фанатам мюзиклов и песен в стиле "Ай ми морена де ми коразон" - им мультфильм точно понравится.

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Дисней мультики
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