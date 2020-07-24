УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер

Шоуранеры сериала Темные начала показали роскошный трейлер нового сезона сериала, и назвали дату выхода.

24 июля 2020, 12:58
Темные Начала 2 сезон
Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и роли / HBO

На панели Comic Con 2020 шоуранеры наконец раскрыли планы - несмотря на карантин, 2 сезон Темных начал выходит в 2020 году.

Онлайн был представлен трейлер, в котором показали, что ситуация в вымышленном мире все нагнетается, а за Лирой охотятся сразу в нескольких мирах. Эндрю Скотт в роли полковника Парри не желает ничего хорошего девочке, а лорд Карло Бореал "дожимает" Магистериум под себя. В это время Лорд Азриэль также делает не совсем то, чем Лира могла бы гордиться.Читайте такжеДьявол Навсегда 2020 - дата выхода, сюжет, актеры и роли

Второй сезон сериала Темные начале экранизирует книгу Чудесный нож, по сюжету которой Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира и встречается с Уиллом Парри. Вместе они пытаются найти своих близких: Уилл ищет отца, а Лира — лорда Азриэла.

Вряд ли шоуранеры станут сильно отклоняться от сюжета книги, если только у них не будет "своего видения".

Темные начала 2 сезон - актеры и роли

  • Дафни Кин - Лира;
  • Рут Уилсон - Мариса Колтер;
  • Лин-Мануэль Миранда - Ли Скорсби, аэронавт;
  • Эрион Бакаре - лорд Карло Бореал;
  • Джеймс Макэвой - отец Лиры, который представляется ее дядей Лордом Азриэлем;
  • Рута Гедминтас - Серафина Пеккала;
  • Амир Уилсон - Уилл Парри;
  • Эндрю Скотт - полковник Джон Парри;
  • Симона Кирби - доктор Мэри Мэлоун, глава исследовательской группы по темной материи в Оксфорде.
  • Джейд Аноука - королева клана ведьм Рута Скади. Она должна объединит силы с Серафиной Пеккала против Магистериума.
  • Теренс Стэмп - Джакомо Парадизи — старик, который живет в башне Ангелов в мире Читтагацце. Именно он обладает мистическим ножом, способным рассекать миры.

Темные начала 2 сезон - трейлер на ютуб:

2 сезон сериала Темные начала выходит осенью 2020 года, но пока что без точной даты.

сериалы HBO новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июля: обманы, лживые обещания и болезненный разрыв отношений
13:06
Наркоманов оставят под стражей: стало известно, что Зеленский предлагает Раде
12:58
Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер Видео
12:57
Есть антитела: в США ученые прошли новый этап в борьбе с коронавирусом
12:27
Танці з зірками 2020 - Юлия Санина из Hardkiss идет на проект Видео
12:13
Коронавирус в Украине и мире 24 июля: за сутки заразились 269 тысяч человек
12:08
Под Киевом киллеры изрешетили пулями бизнесмена на глазах маленького сына
12:07
Подъем танкера Делфи в Одессе оценили в 25 млн грн: стало известно, что будут делать с судном
11:59
Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Петрожицкой и Цимбалюка
11:54
Сенат США одобрил оборонный бюджет: сколько может получить Украина
11:53
Диабет: как распознать заболевание по запаху
11:40
Удар с небес: бойцы ВСУ ракетой мощно шарахнули по боевикам Видео
11:27
Катастрофа МАУ в Иране: данные "черных ящиков" удалось расшифровать Видео
11:14
Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до выхода второго
11:08
Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
11:08
Уступки ЕС в обмен на кредитный транш в 600€ млн: Шмыгаль анонсировал инициативу
10:38
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие
10:21
Ученые назвали сладкий продукт, защищающий сердце
10:07
Падение в бездну: доллар и евро продолжают атаковать гривну
09:55
В США готовы помириться с Россией: в Вашингтоне назвали новую мировую угрозу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять