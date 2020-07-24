Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер

Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и роли / HBO

На панели Comic Con 2020 шоуранеры наконец раскрыли планы - несмотря на карантин, 2 сезон Темных начал выходит в 2020 году.

Онлайн был представлен трейлер, в котором показали, что ситуация в вымышленном мире все нагнетается, а за Лирой охотятся сразу в нескольких мирах. Эндрю Скотт в роли полковника Парри не желает ничего хорошего девочке, а лорд Карло Бореал "дожимает" Магистериум под себя. В это время Лорд Азриэль также делает не совсем то, чем Лира могла бы гордиться.Читайте такжеДьявол Навсегда 2020 - дата выхода, сюжет, актеры и роли

Второй сезон сериала Темные начале экранизирует книгу Чудесный нож, по сюжету которой Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира и встречается с Уиллом Парри. Вместе они пытаются найти своих близких: Уилл ищет отца, а Лира — лорда Азриэла.

Вряд ли шоуранеры станут сильно отклоняться от сюжета книги, если только у них не будет "своего видения".

Темные начала 2 сезон - актеры и роли

Дафни Кин - Лира;

Рут Уилсон - Мариса Колтер;

Лин-Мануэль Миранда - Ли Скорсби, аэронавт;

Эрион Бакаре - лорд Карло Бореал;

Джеймс Макэвой - отец Лиры, который представляется ее дядей Лордом Азриэлем;

Рута Гедминтас - Серафина Пеккала;

Амир Уилсон - Уилл Парри;

Эндрю Скотт - полковник Джон Парри;

Симона Кирби - доктор Мэри Мэлоун, глава исследовательской группы по темной материи в Оксфорде.

Джейд Аноука - королева клана ведьм Рута Скади. Она должна объединит силы с Серафиной Пеккала против Магистериума.

Теренс Стэмп - Джакомо Парадизи — старик, который живет в башне Ангелов в мире Читтагацце. Именно он обладает мистическим ножом, способным рассекать миры.

Темные начала 2 сезон - трейлер на ютуб:

2 сезон сериала Темные начала выходит осенью 2020 года, но пока что без точной даты.