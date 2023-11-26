Ученица чародея овладела тайной колдовства: рецензия на мультфильм "Желание"

В украинский прокат вышел очередной семейный мультфильм-мюзикл - на этот раз он называется "Желание" (Wish) от кинокомпании Disney.

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кадр из м/ ф "Желание" / Walt Disney Studios

Где-то в цветущем Средиземноморском бассейне затерялось островное Королевство Розас, которым небрежно, но крепко рулит лощеный красавец и король-колдун Магнифико (Крис Пайн). И все хорошо - процветание, успех и всякие приятности. Но он ввел странноватую традицию - каждый житель острова на совершеннолетие должен отдать Магнифико свое потаенное желание. А уж король-то обязуется его воплотить в явь. Но когда к нему приходит наниматься в подмастерье конопатая мулатка с дредами Аша (Ариана Дебос) - выясняется, что все обстоит не все так радужно. А тут еще золотком падает с неба звезда - и стает понятно, что королевство нужно спасать от больших магических неприятностей.

Свой столетний юбилей студия имени Уолта Диснея встречает на пике могущества - в первую очередь, финансового. Старик Уолт, конечно, был очень амбициозным бизнесменом, но вряд ли он даже в самых сладких снах мог представить, что его студия станет мегакорпорацией и ей натурально будет принадлежать половина Голливуда (особенно ясно это стало несколько лет назад, когда "Дисней" слопал другого киногиганта - студию "20 век Фокс").

Но вот с творческой точки зрения - все не так однозначно и успешно. После того, как с "Тарзаном" в 1999 году кончился так называемый "Ренессанс Диснея" - и, в в общем-то, кончилась эпоха рисованной анимации в большом кино - корпорации удалось войти в новую, компьютерную эпоху только благодаря, по большому счету, покупке "Пиксара". Собственные же 3D-проекты "Диснея" были, скорее, только поводами запускать новые партии игрушек с их персонажами на открывать новые аттракционы в "Диснейленде". При этом нельзя сказать, что мультфильмы выходили некачественные - просто в основном эксплуатировали старые идеи, сюжетные схемы и так далее (разве что иногда удивляя незамыленным сеттингом - как, к примеру, в "Моане" или в "Энканто"). А некоторые классические проекты типа "Красавицы и чудовища" и "Аладдина" переснимались в кино чуть ли не покадрово. Но маркетинговое могущество "Диснея" в 2010-х годах таково, что эти проекты неизменно окупались.

Но в прошлом году "Дисней" получил довольно болезненный щелчок по носу. Амбициозный и необычный проект "Необычный мир" (сделанный в духе "стимпанк" встречает Жюля Верна) провалился с треском. И, видимо, стало понятно, что в год столетия студии нужно выпустить нечто такое, что будет максимально похоже на старые-добрые мультфильмы "Диснея" (с небольшими уступками времени типа расового разнообразия и очень активными женскими персонажами).

Собственно, "Желание" - диснеевский мульт как из палаты мер и весов (без серьезных экспериментов и ответвлений). Все ярко, красиво, с немудреными шутками, танцами и песнями в бродвейском стиле (правда, по части запоминающихся мотивов и припевов диснеевской классике типа Under the sea сильно уступают), говорящими милыми животными и неизменным хэппи-эндом.

Потому скажем, что всех, кто фанатеет от "диснеевского формата" или просто хочет с ребенком в выходной день провести пару часов в полумраке кинозала, "Желание" - хороший выбор

Смотрите на видео трейлер фильма "Желания":

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