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"За муки духам отомстят наши внуки" - рецензия на фильм "Охотники за привидениями: с того света"

18 ноября 2021, 23:04

В украинский прокат в четверг, 18 ноября, вышлая новая часть легендарной комедийной франшизы - "Охотники за привидениями: с того света".

Симпатичная мать одиночка Кэлли (Кэрри Кун) надрываясь, растит двух детей - старшего - кудрявого парня на пороге первой полюции Тревора (Финн Вулфхард) и кудрявую же девочку-ботанку Фиби (Маккенна Грейс). Внезапно в совершеннейшей глуши умирает отец Келли - типичный сумашедший ученый. И оставляет в наследство ей проклятый старый дом в виде запущенной фермы. Поскольку финансы женщины поют романсы, она берет детей и едет туда - надеясь продажей дома поправить дела. На месте оказывается, что все не так-то просто, а городок не просто депрессивный, а просто даже жуткий. И вот-вот призраки поползут из всех щелей.

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Франшиза "Охотники за привидениями" давно находилась в состоянии комы - в первую очередь ее кинематографическая часть. Если и первый, и второй мультсериалы имели успех, то попытка перезапуска с полностью женским составом в 2016-м провалилась с треском. И все усугублялось тем, что сценарист и исполнитель одного из главных ролей в оригинальной дилогии Гарольд Рэмис умер еще в 2014-м, а Билл Мюррей категорически отказывался вернуться к своей роли - Питера Венкмана. Но провал перезапуска развязал руки режиссеру оригинала Айвану Райтману. И его сыну Джейсону (Мне бы в небо, Талли, Джуно) который согласился поставить новый фильм.

Стратегию они выбрали беспроигрышную - ведь ностальгический флер 80-х в последние годы имеет успех бешеный. А для пущего эффекта на одну из главных ролей позвали юного Вулфхарда - звезду "Очень странных дел" (который весь, в общем, на ностальгии по 80-м построен). И ставка, в общем, сработала, несмотря на то, что кучерявый парниша получил не так много экранного времени. В пару к Кэрри Кун позвали Пола Радда (сейчас более известен, как марвеловский Человек-муравей, но имя он себе сделал в комедиях - в том числе со старшим Райтманом). И у дуэт получился неплохой - любовная линия чудака-учителя и мамы-одиночки сделана тонко, интересно и без пошлости.

Еще явный плюс фильма - баланс шуток тонких и откровенно пошлых соблюден. Причем на заглядение - в лучших традициях оригинала.
По большому счету, слабо справляется с ролью только юная Грейс, которая по сюжету постоянно на первом плане борьбы со всякой нечистью. И вот такая вот ноша оказалась ей явно не по плечу.

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Ну и - чтобы обойтись без явных спойлеров - старые разногласия улажены и фанаты оригинальной дилогии финалом точно останутся очень довольны.

Подытоживая - фильм "Охотники за привидениями: с того света" получился отличным развлечением. Ярким, интересным и искрящимся. И он точно понравится и фанатам старых фильмов, и обычным зрителям, которые пришли в кино скоротать вечер.

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