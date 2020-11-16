Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО

Секс, Інста і ЗНО / 1+1

Телеканал 1+1 снял новый молодежный сериал Секс, Інста і ЗНО, который готовил для онлайн сервиса канала создатель фильма Мої думки тихі Антоніо Лукич.

Сериал будет доступен в платном онлайн сервисе на 1+1 с 25 ноября, а пока что создатели показали главный саунтрек сериала, которые сделала известная украинская группа Вагоновожатые.

Автор слов, фронтмен группы Антон Слепаков речитативом на фоне воспалительного брэйкбита рассказывает обо всех трудностях подростковой жизни, с которыми по сюжету сериала сталкиваются его герои.

"Достаточно смешно и нелепо выдавать себя за такого "вечного подростка" и "своего парня", козырять, что ты с молодежью на "ты . При этом в их глазах выглядеть придурошным старпером. Читайте такжеШоуранерка Ирина Никончук раскрыла секрет работы над сериалом "Секс, Инста и ВНО"Лучше рассказать историю и поделиться видением со своей стороны и своего возраста. А если не очень разбираешься в каких-то вопросах (типа ВНО, с сексом и инст у нас все более-менее понятно), то лучше спросить и проконсультироваться у наших детей. По крайней мере я всегда так делаю", - говорит Антон Слепаков.

Создатели сериала вместе с музыкальным продюсером и менеджером формировали не просто отдельное звучание, а музыкальную историю каждого из героев 12 серийной teen-dramedy.

Секс, інста і ЗНО - создатели сериала / Instagram Ірина Нікончук

"Я очень хотела, чтобы музыка в сценах была равнозначна репликам персонажей, чтобы музыка стала еще одним героем сериала. Эта мысль возникла на первых этапах создания истории, а затем фокус-группы только подтвердили правильность ее направления: музыка чрезвычайно важна для подростков, поскольку позволяет им самовыражаться. И поэтому для проекта я очень долго искала, кто именно мог бы стать music supervisor сериала, ведь на нашем рынке таких специалистов еще не было. Теперь, мы с командой гордимся тем, что нам удалось привлечь к проекту первого в Украине музыкального супервайзера: им стал Сергей Вовк, соучредитель лейбла Thousand Kisses Place. Ну и, собственно, в украинском кинематографе появилась еще одна профессия (улыбается). Рада, что после съемок "Секс, Інста і ЗНО", другие продюсеры активно приглашают Сергея на эту позицию в кино и сериалы", - рассказывает автор идеи и шоуранер проекту, Ирина Никончук.Читайте такжеСериал Секс, Інста і ЗНО - сюжет, актеры и дата выхода

Для ключевых сцен сериала было использовано музыку многих продюсеров и исполнителей - любимцев современной молодежи: Hidden Element, Monsto, Polje, Vroda, Bejenec, SI Process (сольный проект Стаса Иващенко, Вагоновожатые). В саундтрек сериала, кроме заглавного трека, вошли хиты украинских исполнителей - Макса Барских, Onuka, Ивана Дорна и U_C. А также международных продюсеров и исполнителей - Mujuice и Kedr Livanskiy.

"С самого начала, к подбору музыки в сериал я подошел как к диджеинга - просто ловил настроение или, наоборот, создавал его в сцене определенной серии, как будто это люди на танцполе. А так как я был на всех этапах создания сериала - от читки сценария к съемкам и финального монтажа - я смог больше проникнуться материалом и задачей, мне поставила шоуранер. И все оказалось с одной стороны сложнее, чем я ожидал, а с другой - гораздо интереснее: с нашим главным музыкальным продюсером мы начали писать музыкальные партии, будут звучать в течение всего сериала, в соответствии с характером героев, когда они будут появляться в сценах. И вообще, обратили разного music composing на уровне и в духе Голливуда. В результате проекта, что лично меня также очень радует, многие интересные украинские музыканты, музыку которых мы использовали в сериале, теперь станут популярнее - увидите, услышите и сами поймете почему", - делится Сергей Вовк, музыкальный супервайзер сериала.

Вагоновожатые Zno слушать онлайн саундтрек сериала Секс, Інста і ЗНО:

Несмотря на музыкальное многообразие сериала, зрителей ждет еще один сюрприз, от актера Андрея Максимова, который не только сыграл одну из главных ролей, но и создал песню, посвященную главной героини - Саши Моцак. Трек "SASHA" вошел в саундтрек Секс, Инста и ВНО и прозвучит в исполнении самого Андрея.