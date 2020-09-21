Звезда Охотников за привидениями снимется в сериале Рассказ Служанки 4

Грейс Маккена / Instagram

14-летняя американская актриса Грейс Маккена, которая сыграла в череде самых популярных фильмов и сериалов последнего десятилетия, получила новую роль в сериале Рассказ Служанки с актрисой Элизабет Мосс.

Грейс Маккена получила роль более молодой жены одного из военначальников в сериале Hulu, пишет Deadline.

Производство сериала Рассказ служанки 4 возобновилось в Торонто две недели назад, сообщили источники издания.

По их информации Грейс снова станет миссис Киз, остроумной, женой-подростком гораздо более старшего командующего, который уверенно управляет своей фермой и домом. У нее бунтарские, подрывные наклонности, она спокойна и набожна снаружи, а внутри - смятение, даже безумие.Читайте такжеРассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Напомним, что съемки сериала Рассказ служанки был прекращен через пару недель после начала съемок четвертого сезона в середине марта из-за быстрорастущей вспышки коронавируса.

Грей Саккена известна ролями в Охотниках за привидениями 2021, Капитан Марвел, Первому игроку приготовится, Ужас Аммитвиля: Возрождение, Детство Шелдона, Однажды в сказке, Призраки дома на холме, Суби-Ду 2020, и Леденящие душу приключения Сабрины.

Как ранее сообщал Главред, сериал Рассказ служанки получил многосерийный спин-офф на Hulu.