Заветы: Рассказ Служанки получил многосерийный спин-офф

Заветы - новый спин-офф сериала Рассказ Служанки / соцсети

Телекомпания Hulu и MGM Television объявили от том, что снимают сиквел по Рассказу Служанки. Он будет снять по мотивам романа Заветы Маргарет Этвуд, и будет развивать сторонние сюжетные линии в мире Джун.

Шоуранеры Рассказа Служанки уже работают над новым проектом во вселенной нашумевшего Рассказа служанки по одноимённому роману Маргарет Этвуд. Не так давно сериал-антиутопия получил продление на четвёртый сезон.

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Но, вероятно, он выйдет после того, как на экраны попадет первый сезон сиквела спин-оффа Рассказа Служанки.

Многосерийный спин-офф станет экранизацией нового романа Этвуд Заветы (The Testaments), продолжающего сюжетную линию Рассказа служанки. Книга поступит на полки книжных магазинов на следующей неделе, 10 сентября.

Сейчас Hulu и MGM обсуждают с шоураннером оригинального сериала Брюсом Миллером варианты того, как новый проект сможет расширить и дополнить мир Рассказа Служанки. События сиквела разворачиваются спустя 15 лет после финальной сцены романа. Повествование ведётся от лица трёх женских персонажей.

Пока что точно неизвестно, кто именно сыграет ключевые роли в новом сериале, как и остальной актерский состав сериала.

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