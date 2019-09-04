Люцифер 5 сезон: появились подробности 1 серии сериала

Новый 5 сезон Люцифера начинают снимать в сентябре 2019, а дата выхода назначена на 2020 год. Что уже известно и сериале - читайте на Главреде.
Пока фанаты томятся в неведении, Джейсон Нин уже написал сценарии первого эпизода, который будет снимать Игл Эгилссон в начале сентября 2019.
Warner Bros и Netflix снимают финальный сезон Люцифера, в котором, по инсайдерским слугам Люцифер может умереть.
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Эпизод, написанный Джейсоном Нином (Экспансия), получил название Really Sad Devil Guy (Очень Грустный Дьявол).
По слухам, съёмки финального сезона стартуют уже 6 сентября, а увидеть конечную работу мы сможем в следующем году
Ранее появилась дата выхода нового сезона Молодого Папы, который будет называться Новый Папа.