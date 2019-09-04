Люцифер 5 сезон: появились подробности 1 серии сериала

Люцифер 5 сезон / Instagram

Пока фанаты томятся в неведении, Джейсон Нин уже написал сценарии первого эпизода, который будет снимать Игл Эгилссон в начале сентября 2019.

Warner Bros и Netflix снимают финальный сезон Люцифера, в котором, по инсайдерским слугам Люцифер может умереть.

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Эпизод, написанный Джейсоном Нином (Экспансия), получил название Really Sad Devil Guy (Очень Грустный Дьявол).

По слухам, съёмки финального сезона стартуют уже 6 сентября, а увидеть конечную работу мы сможем в следующем году

Люцифер 5 сезон / Twitter

Ранее появилась дата выхода нового сезона Молодого Папы, который будет называться Новый Папа.